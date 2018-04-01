7 конфузов во время секса, которые случаются со всеми

Когда мы думаем о сексе, в наших фантазиях он романтичен, или страстен, или даже брутален — но вряд ли в такие минуты мы вспоминаем о тех небольших неловкостях, которые приключаются буквально со всеми. Об этом не принято говорить. А сказать надо — чтобы никто не умирал со стыда, столкнувшись с обычными физиологическими проявлениями работы наших организмов или поведенческими промахами. Как гордо повторяли древние римляне вслед за драматургом Теренцием: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

1. Квифинг.

Так называется ситуация, когда воздух, накачавшийся в ваше влагалище во время активных движений партнера, с шумом вырывается наружу (например, при особо резком толчке, или когда вы меняете позицию).

Ничего страшного в этом нет, обычное физическое явление. Можете утешить себя тем, что это не газ, выходящий из вашего тела, а воздух, попавший туда снаружи.

2. Мокрое пятно.

То самое, что остается на простыне после любовного акта. Кто-то относится к нему философски — ну пятно и пятно, высохнет, не серная же кислота. Некоторые усиленно делают вид, что его здесь нет, и стараются лечь подальше, по разным краям кровати.

Лучше обнимитесь и расслабьтесь. Оно быстро высохнет, а через кожу вы не забеременеете.

3. Сексуальный травматизм.

Да, это случается: то головой о стенку ударитесь, то синяки на коленках набьете, то связки растянете… А потом начинаете сочинять неправдоподобные истории о том, как шла, споткнулась, очнулась — а на щиколотках следы от пальцев (словно кто-то держал вас за ноги, пытаясь войти поглубже, и увлекся).

4. Засушливые районы.

Вы были уверена, что возбуждены — и вдруг оказывается, что «там» сухо, как в Сахаре. Бывает. Может быть, просто период цикла такой. Не стоит делать далеко идущих выводов о либидо, утерянном в самом расцвете лет… Просто используйте лубрикант (или слюну… или попросите любимого, чтобы помог вам с помощью оральных ласк).

Только, пожалуйста, не пытайтесь сделать вид, что все нормально: недостаточная увлажненность может навредить вам обоим (он, например, уздечку может порвать — а свои ощущения вы и сами представляете).

5. Черт, что я несу?

Все слышали, что «грязные разговоры» в постели заводят, но не все понимают, что это. Некоторые решают, что это мат (который для многих людей неприемлем в принципе, и особенно возмутительно услышать такое от партнера в интимной обстановке). Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные, и для другой пары весь смак — как раз в ненормативной лексике.

На самом деле речь вот о чем: вы рассказываете любимому о тех великолепных ощущениях, которые он вам дарит; делитесь с ним фантазиями и просите сделать то, что вам сейчас было бы особенно приятно, или предлагаете ему способ, которым хотите его поласкать.

Неловкость возникает, когда у партнеров разные представления о том, что такое «грязный разговор». Только представьте себе интеллигентную аспирантку, смущенно пищащую на ухо партнеру слово с забора. Боже, зачем? А потом она еще год со стыда сгорает, а решение-то — простое.

Всегда можно сказать «Войди в меня» вместо «засунь в меня свой […]».

6. Не подходи ко мне, я описалась…

Да, и такое случается во время секса. Особенно если у вас слабый мочевой пузырь. Который, кстати, рекомендуется опорожнить, прежде чем стимулировать знаменитую точку G — поскольку на него в этот момент оказывается давление. А еще такое случается при невероятно интенсивном оргазме (ну, тогда игра стоила свеч). Только не путайте это с женским струйным оргазмом (сквиртом).

7. О чем ты думаешь, родная?

А еще нам бывает неловко, если, занимаясь любовью с одним мужчиной, мы представляли другого, будь это актер, рок-звезда или бывший муж. Да ладно, все так делают, главное — не расколитесь и не произнесите вслух чужое имя. На вашем месте в воображении партнера тоже сейчас может лежать Ким Кардашьян , целующая взасос Анджелину Джоли

Составлять мысленно список покупок, пока он силится ублажить вас языком — тоже не такой уж и редкий грешок. Некоторые называют это многозадачностью. Хотя лучше, конечно, показать ему, где у вас волшебная кнопка, чтобы вам стало не до посторонних мыслей;))