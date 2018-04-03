Ещё
7 цветов пасхальных яиц без химических красителей. Инфографика
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 цветов пасхальных яиц без химических красителей. Инфографика 

Ivyborg.ru 3 апреля 2018
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
2 апреля у православных христиан началась Страстная неделя. До 7 апреля включительно продолжается самый строгий пост. В храмах всю неделю будут идти богослужения дважды в день, утром и вечером. А уже в это воскресенье, 8 апреля, мы будем отмечать Светлое Христово воскресение, готовиться к которому нужно заранее.
Подробнее о значении и традициях Страстной недели читайте в материале ivbg.ru «Великий пост. История и особенности».
По традиции православные христиане пекут на Пасху куличи и красят яйца. Смотрите в инфографике ivbg.ru, как можно придать пасхальным яйцам желаемый цвет без использования химических красителей.
Ivyborg.ru: последние новости
#Кемеровомыстобой: в России прошли траурные акции в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" Вербное воскресенье: что это за праздник и почему он так называется Птицефабрики региона справляются с "предпасхальным" спросом
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад54
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье58
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток15
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение