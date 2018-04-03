7 цветов пасхальных яиц без химических красителей. Инфографика

2 апреля у православных христиан началась Страстная неделя. До 7 апреля включительно продолжается самый строгий пост. В храмах всю неделю будут идти богослужения дважды в день, утром и вечером. А уже в это воскресенье, 8 апреля, мы будем отмечать Светлое Христово воскресение, готовиться к которому нужно заранее.

Подробнее о значении и традициях Страстной недели читайте в материале ivbg.ru «Великий пост. История и особенности».

По традиции православные христиане пекут на Пасху куличи и красят яйца. Смотрите в инфографике ivbg.ru, как можно придать пасхальным яйцам желаемый цвет без использования химических красителей.