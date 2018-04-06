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Православные отмечают самый строгий день в году — Страстную пятницу
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Православные отмечают самый строгий день в году — Страстную пятницу 

Мир24 55 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Православные отмечают Страстную пятницу — это день, когда Иисус Христос был распят на кресте. Это самый скорбный день в году, это предпоследний день Великого поста — самый строгий.
В этот день выносят плащаницу — это плат с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа.
В Великую Пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл совершит вечерню с выносом плащаницы Спасителя, а также утреню Великой Субботы «с полиелеем праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и чином погребения Господа нашего Иисуса Христа», сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.
8 апреля православные отметят Пасху.
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