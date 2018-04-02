У православных верующих начинается Страстная седмица

У православных верующих с понедельника, 2 апреля, начинается Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Страстной недели совершил литургию в Малом соборе Донского монастыря столицы. Как сообщает

РИА «Новости», на этой неделе первоиерарх РПЦ по традиции будет совершать богослужения ежедневно. В 2018 году на эти дни также выпадает один из 12 главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).

"Второго апреля также исполняется девять дней со дня трагедии в Кемерово. По благословению святейшего патриарха в этот день во всех храмах Русской православной церкви после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития по погибшим", — сообщили в пресс-службы патриарха. При пожаре 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На третий день после пожара во всех храмах РПЦ также прошли панихиды по жертвам трагедии.

Все дни Страстной седмицы Церковь называет Великими. Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками. На службах в эти дни прочитываются все четыре Евангелия. Богослужения последующих дней связаны с крестными страданиями Господа — Церковь вспоминает предательство Иуды, Тайную вечерю, взятие Иисуса под стражу, Его осуждение, страдания на кресте, смерть, погребение Спасителя и сошествие во ад.

В Великий четверг верующие вспоминают установление таинства причащения Тела и Крови Христовых — евхаристии. Великая пятница — самый скорбный день церковного года, когда Иисус был распят и умер на кресте. В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа еще «пребывало во гробе», но душой он сошел в ад и вывел из него души праведников. После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасхи и яйца.

В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужение праздника Воскресения Христова начнется в 23:00.