Что поможет не терять остроту зрения

Сохранить зоркость до глубоких лет удается далеко немногим. Ведь наши глаза десятки лет испытывают серьезные перегрузки.

Одно из самых опасных заболеваний глаз — катаракта. Оно вызвано помутнением хрусталика и может в итоге привести к полной слепоте.

— Если не хотите потерять зрение, нужно применять всевозможные профилактические меры для предотвращения развития катаракты, — рассказывает офтальмолог, кандидат медицинских наук, Евгений Климашкин. — Все возможности, поверьте, у вас есть.

Три пути к спасению

По словам эксперта, профилактику катаракты можно разделить на три вида. Первый — медикаментозная. Ее можно проводить с помощью лекарственных средств, которые легко купить в аптеке без рецепта.

Второй вид профилактики — немедикаментозная, с применением народных средств. Третий вид — защита глаз от излишнего солнечного света, включая ультрафиолетовое излучение.

— Самая очевидная защита от катаракты — носить в солнечную погоду очки, защищающие от ультрафиолета, — пояснил Евгений Николаевич.

Если человек страдает другими нарушениями зрения и вынужден носить очки или контактные линзы, то рекомендуется заказать для постоянного ношения очки с фотохромными линзами (так называемые хамелеоны).

Черника в помощь

Из немедикаментозных средств эксперт выделяет полезные для остроты зрения продукты и многочисленные средства народной медицины.

— Из продуктов надо в первую очередь обратить внимание на орехи, миндаль, растительное масло, проросшее пшеничное зерно, перец, кукурузу, горох и, разумеется, морковь, — пояснил офтальмолог. — В наилучшей пропорции самые полезные для глаз вещества содержатся в свежей чернике: эта ягода — лучший натуральный пищевой продукт для профилактики болезней зрения. К сожалению, замороженная черника теряет часть своих полезных свойств, поэтому, если есть возможность дополнить рацион свежей черникой летом, надо это сделать.

Если возможности питаться этими продуктами постоянно нет, хорошо бы дополнить рацион любой доступной биологически активной добавкой для глаз.

А также — витаминным комплексом.

— Как правило, это специализированные добавки и комплексы витаминов, — пояснил Евгений Климашкин.

Даешь гимнастику!

Еще одно профилактическое средство — гимнастика и массаж для глаз. Для начала — разминка.

Делается она так: двумя пальцами вдоль нижнего века движения идут по направлению к носу, а вдоль верхнего века также двумя пальцами совершаем движение по направлению к вискам. Не нужно сильно давить на глазное яблоко — просто легкие движения.

Такой массаж неплохо помогает снять напряжение и дать глазам необходимый отдых. Особенно если вы постоянно работаете за компьютером.

— Если же профилактикой уже заниматься поздно — остается операция, — пояснил офтальмолог. — Бояться ее не нужно: современные технологии позволяют выполнить ее успешно практически в 100 процентах случаев и тем спасти человека от неизбежной, казалось бы, слепоты.

СПРАВКА

Глаз начинает видеть сразу после операции. Максимальная острота зрения достигается через неделю. Пациент в это время может читать, смотреть телевизор.