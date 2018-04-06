На Волге стартовали работы по локализации загрязнения нефтепродуктами

В Нижнем Новгроде, в районе Борского моста, стартовали работы по локализации загрязнения нефтепродуктами на Волге, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщалось ранее, 4 апреля по поручению мэра Владимира Панова был введен режим повышенной готовности для срочной ликвидации пятен.

«В соответствии с поручением главы города из резервного фонда выделены 4,5 млн рублей на реализацию мероприятий по очистке реки. В настоящее время проводится первичный этап работ, в рамках которого проверяются возможности аварийно-спасательного отряда по ликвидации нефтяной пленки с поверхности воды при помощи насосов», — отметил первый заместитель начальника Управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов

Сейчас началась установка на воде специальных ограждений, удерживающих нефтяную пленку.

«Боны работают следующим образом: их ставят, затем они с помощью течения поджимают нефтепродукты к берегу. После этого загрязнение собирают с помощью специальных сорбционных материалов», — рассказал начальник оперативной службы Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических ситуаций Дмитрий Катомкин.