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На Волге стартовали работы по локализации загрязнения нефтепродуктами
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На Волге стартовали работы по локализации загрязнения нефтепродуктами 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгроде, в районе Борского моста, стартовали работы по локализации загрязнения нефтепродуктами на Волге, сообщает пресс-служба администрации города.
Как сообщалось ранее, 4 апреля по поручению мэра Владимира Панова был введен режим повышенной готовности для срочной ликвидации пятен.
«В соответствии с поручением главы города из резервного фонда выделены 4,5 млн рублей на реализацию мероприятий по очистке реки. В настоящее время проводится первичный этап работ, в рамках которого проверяются возможности аварийно-спасательного отряда по ликвидации нефтяной пленки с поверхности воды при помощи насосов», — отметил первый заместитель начальника Управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов.
Сейчас началась установка на воде специальных ограждений, удерживающих нефтяную пленку.
«Боны работают следующим образом: их ставят, затем они с помощью течения поджимают нефтепродукты к берегу. После этого загрязнение собирают с помощью специальных сорбционных материалов», — рассказал начальник оперативной службы Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических ситуаций Дмитрий Катомкин.
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