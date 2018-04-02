Нефтяные пятна на Волге около Борского моста ликвидируют при помощи плавучего ограждения

— Сразу после того, как в минэкологии поступили первые звонки от нижегородцев о том, что на Волге в районе Борского моста появились нефтяные пятна, на место выехали специалисты министерства и Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, — сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов . — Факт был подтвержден, взяты пробы воды для уточнения состава загрязняющих веществ, результаты станут известны уже в ближайшие дни.

Для ликвидации нефтяных пятен на поверхности воды планируется использовать плавучие заграждения, сообщили в ответ на запрос NN.RU в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Минэкологии совместно с профильными структурами готовит комплексное обследование территории, примыкающей к Волге, и расположенных на ней предприятий, чтобы определить источник загрязнения реки. Для этих целей создана межведомственная рабочая группа.

Также сообщается, что глава региона Глеб Никитин поручил минэкологии взять вопрос загрязнения Волги нефтепродуктами на особый контроль.

Радужные пятна возникают около Борского моста не в первый раз. Ранее NN.RU сообщал, что источником загрязнения является давно закрытая нефтебаза выше по течению.