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«Ужасный запах масла». Волга покрылась радужными пятнами в районе Борского моста
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«Ужасный запах масла». Волга покрылась радужными пятнами в районе Борского моста 

nn.ru 44 минуты назад
Фото: nn.ru
— Кто-нибудь знает, что это за пятна? Они плавают по всей воде, где уже растаял лед, написала в соцсети Svetlana Belova. — Ужасный запах масла или что-то в этом роде. Цвет льдин поменялся на желто-черный. Вода убыла, хотя сколько таяло, должно было прибыть воды. Что это за загрязнение?
— Вся Волга рядом с Борским мостом в нефтяных пятнах, — поделилась также снимками Ирина Левкова.
— Сколько не ездил домой по мосту, то и дело видел масляные пятна на Волге, — отметил Роман Пастухов.
— Это нефть в нашем крае прорывается, — пошутил Аркадий Фимов. — Скоро заживем.
Радужные пятна действительно возникают на этом месте не в первый раз. Ранее NN.RU сообщал, что источником загрязнения является давно закрытая нефтебаза выше по течению.
Редакция направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, правительство Нижегородской области и Росприроднадзор с просьбой прокомментировать ситуацию.
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