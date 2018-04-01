«Ужасный запах масла». Волга покрылась радужными пятнами в районе Борского моста

— Кто-нибудь знает, что это за пятна? Они плавают по всей воде, где уже растаял лед, написала в соцсети Svetlana Belova. — Ужасный запах масла или что-то в этом роде. Цвет льдин поменялся на желто-черный. Вода убыла, хотя сколько таяло, должно было прибыть воды. Что это за загрязнение?

— Вся Волга рядом с Борским мостом в нефтяных пятнах, — поделилась также снимками Ирина Левкова.

— Сколько не ездил домой по мосту, то и дело видел масляные пятна на Волге, — отметил Роман Пастухов

— Это нефть в нашем крае прорывается, — пошутил Аркадий Фимов. — Скоро заживем.

Радужные пятна действительно возникают на этом месте не в первый раз. Ранее NN.RU сообщал, что источником загрязнения является давно закрытая нефтебаза выше по течению.

Редакция направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, правительство Нижегородской области и Росприроднадзор с просьбой прокомментировать ситуацию.