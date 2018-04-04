В Нижнем из-за пятен нефти на Волге ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности для срочной ликвидации пятен нефтепродуктов на Волге введен 4 апреля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства города.

Эксперты установили, что нет ни одного нового открытого источника загрязнения.

«Это результат экономической деятельности еще во времена СССР. Режим повышенной готовности позволит нам уже сегодня выделить деньги из резервного фонда главы города, чтобы компания, имеющая специальную лицензию, сначала остановила увеличение размеров разлива нефтепродуктов, а потом приступила к их ликвидации с поверхности Волги», — заявил мэр города Владимир Панов на брифинге 4 апреля.

Только по предварительным оценкам, на работы необходимо потратить примерно 4,5 млн рублей.