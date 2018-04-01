Как определить степень тяжести травмы

Именно сейчас, когда все вытаскивают с балконов велосипеды, самокаты и футбольные мячи, у врачей наступает горячий сезон. Как понять, что случилось, если падение или столкновение с соперником на футбольном поле не обошлось без последствий, и что делать в таких случаях, нам рассказал врач-ортопед Павел Будаев.

Появляются припухлость и синяк. Поврежденную конечность нужно приподнять и минут на двадцать приложить холодный компресс, а затем — давящую повязку. Никто сразу не бежит к врачу при ушибе, но если отек и боль становятся сильнее, сделать это необходимо.

Растяжение

Чаще всего бывает в районе голеностопного сустава, лодыжки. Обычно сопровождается резкой болью, ограничением движения и опухолью. Нужен холодный компресс на пару часов, повязка, ограничивающая движение поврежденной конечности. Ни в коем случае нельзя массировать место растяжения! Легко спутать с вывихом, поэтому желателен визит к врачу.

Вывих

Это серьезно: смещение суставов. Помимо нарастающей боли, узнать вывих можно по тому, что вид сустава нарушен. Конечность надо зафиксировать в том положении, какое она приняла после травмы, и обездвижить повязкой. После этого — к врачу!

Перелом

Сильная боль, невыносимая при движении конечностью и прикосновении к ней. При открытом переломе нужно остановить кровь и обработать рану антисептиком, а затем обеспечить неподвижность поврежденной конечности. При закрытом — просто обеспечить покой. Можно принять обезболивающее. И немедленно обратитесь к врачу!