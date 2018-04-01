Секретные способы перестать чувствовать боль

Ты замечал, что кто-то может молча перенести пролитый на руку горячий чай, а кто-то визжит от простой занозы? Во много здесь все зависит от уровня болевого порога, и чем он выше, тем проще человеку переносить мелкие и не только травмы. Профессиональные бойцы, например, сознательно подвергают свое тело умеренным пыткам, чтобы повысить устойчивость к боли, без которой, как известно, не обходится ни один бой. Мы собрали пять примеров тренировки болевой выносливости, которые используют в разных частях мира.

1. Массаж воина

В отличие от тренировок надкостницы при нанесении ударов, которые делают кулак, голень или любую другую ударную поверхность тела невосприимчивой к боли, этим упражнением, мы тренируем мозг, а не тело. Поэтому здесь нужно максимально расслабиться, успокоиться, ни в коем случае не зажиматься и не задерживать дыхания. Партнер же в это время должен создавать терпимые болевые зажимания и надавливания в зоне трапециевидной мышцы, передней поверхности шеи и в районе ребер. Такой «массаж» выполняется около 10 минут до терпимой боли.

2. Пощечины

Еще одним упражнением, побочным эффектом которого может стать румянец на щеках, является нанесение партнерами звонких пощечин друг другу по очереди. Именно звонких, так как глухой звук удара свидетельствует о неправильном его нанесении, например, «пяткой» ладони. В такой тренировке нельзя наносить удары по шее, ушам, вискам или глазам. Только щеки, только хардкор… то есть пощечины.

3. Бульдожья хватка

Смысл этого приема в том, чтобы не только научиться противостоять боли, но и сохранять контроль над своими мышцами и действиями. Для выполнения нужно будет взять в болевой захват оппонента, который в это время будет быстро наносить короткие удары и зажимы по доступным болевым точкам: пространству между большим и указательным пальцем, шее, точке на внутренней части лучевой кости и так далее по списку. Упражнение полезно как для того, кто хочет повысить болевой порог, за счет того, что приходится через силу терпеть и концентрироваться на задачи удержания, так и «агрессору», который нарабатывает технику воздействия на уязвимые места. Закончили, встали, поменялись местами, продолжили.

4. Мальчик для битья

По сути, это упражнение сводится к контролируемому удару, вот только «жертве» нужно непременно стараться стоять ровно и не сбивать дыхания. «Нападающий» же наносит удары дозированной силы по всему телу и конечностям, избегая только головы, шеи, паха, горла, области сердца и позвоночника. Для большей эффективности закрывают глаза, что позволит избежать подготовки к удару и поможет выработать навык выдерживания удара на вдохе, которым владеют все профессиональные спортсмены-контактники.

5. Крик

Закончив с болевыми упражнениями, можно в качестве разрядки покричать с оппонентом друг на друга, что позволит реализовать свой потенциал устойчивости до максимума. Вообще крик — это универсальное упражнение, которое следует выполнять как можно чаще, если хочешь дать заряд бодрости телу, размять легкие и добавить жесткости голосу. Кричи в машине под включенную на полную музыку, на природе, да хоть в своей квартире, только не кричи ночью, когда все спят.