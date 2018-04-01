Маленький «доктор Тимофей» из Башкирии покорил Максима Галкина на шоу «Лучше всех»

В очередном выпуске передачи «Лучше всех» на Первом канале в гости к ведущему Максиму Галкину приехал трёхлетний Тимофей из Нефтекамска. Мальчик знает анатомию и мечтает стать врачом.

— Как мне тебя называть: «доктор Морозов» или «доктор Тимофей»? — спросил у малыша Галкин.

Юному жителю Нефтекамска понравился второй вариант.

Мальчик безошибочно показал и рассказал, где у человека расположены внутренние органы. Со слов его мамы, которая наблюдала за сыном из зрительного зала, она — инструктор по фитнесу, и поэтому у неё дома много книг по физиологии человека. Так и приучился Тимофей читать на ночь не только сказки, но и энциклопедии по анатомии.

Максим Галкин, чтобы проверить знания мальчика, попросил его показать, где какие кости на скелете. Тимофей ни на минуту не растерялся и безошибочно назвал позвоночник, локтевую и лучевую кости, ключицы, лопатки и даже теменную кость.

По правилам программы дети демонстрируют свои таланты в той или иной области. Юный житель Нефтекамска своим выступлением открыл передачу.