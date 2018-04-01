Натуральное — значит полезное

В столице прошла восьмая международная выставка натуральной продукции «ЭкоГородЭкспо. Весна-2018». Корреспондент «ВМ» ознакомился с ассортиментом.

На первом этаже производители развернули свои торговые палатки. Чего только не встретишь на выставке экологической, натуральной и органической продукции. За одним из столов Анна Павлюченко разрезает на маленькие кусочки рыбу и предлагает посетителям попробовать: на выбор несколько видов — от семги до форели.

— Мы сами выращиваем и коптим рыбу, — рассказывает Анна Павлюченко. — Также мы занимаемся еще и животноводством и можем выполнять заказы любого объема.

Рядом торгуют медом.

— Это очень полезный продукт, — объясняет производитель Сергей Николаев . — Например, мед с прополисом помогает вылечивать гастрит и язву, а сорт «хвойное чудо» полезен для суставов.

На вкус мед, собранный с разных растений, естественно, разный, но в каждом есть своя изюминка — стоит только определиться, что вам полезнее и нужнее.

А вот за отдельной стойкой Татьяна Мирончук представляет материалы для покупок в магазине.

— У нас можно приобрести экологически безопасные упаковки для покупки и хранения овощей и фруктов, — говорит продавец. — Если целлофановый пакет — одноразовый, то в нашей упаковке можно хранить продукты дома и по несколько раз использовать. Да и вреда окружающей среде такая упаковка не наносит, поскольку выполнена из натуральной ткани.

Действительно, они очень удобного размера: есть маленькие и побольше.

— Сейчас уже стали забывать об авоськах, которые фактически были экологически чистыми, а мы возрождаем традиции, — делится Татьяна Мирончук. — Но самое главное — мы стараемся, чтобы наша упаковка была безопасной для продуктов и, естественно, для здоровья покупателей. Поэтому используем только натуральные материалы.

В отдельном зале Союз органического земледелия провел конференцию «Органическое сельское хозяйство — где деньги и где иллюзии?» Здесь производители и экономисты обсуждали вопросы формирования нового рынка сельскохозяйственной продукции.

Как отметили производители, цена на экологически чистую продукцию, как правило, выше той, которая продается в розничной сети. Разница составляет от 30 до 300 процентов.

— Такая надбавка не должна пугать, — успокаивает заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства Московского университета по землеустройству, доктор экономических наук Александр Сагайдах. — Во-первых, потому, что на выставке представлена экологическая продукция, которая не разбавляется до определенной концентрации (что практикуют на многих предприятиях). Во-вторых, это натуральная продукция, без добавления консервантов, что также влияет на цену.

По словам эксперта, цена варьируется от вида продукта: например, молоко — сметана — сыр. То есть в этой цепочке дешевле будет молоко — тот продукт, который первоначально дает корова.

А вот сметана и сыр будут дорожать, так как они — продукты с добавочной стоимостью. Опять-таки цена зависит от оборудования, на котором работают производители, и от того, какие объемы они выпус кают.

— На сегодняшний день наша эковыставка — единственная в России, где тщательно подобраны эко-, био— и органикэкспонаты, — рассказывает менеджер по развитию «ЭкоГородЭкспо» Олеся Ермолина. — Здесь вы не найдете силиконов, пестицидов и гербицидов, химических красителей. Вся продукция у нас — полностью натуральная и экологически чистая.