Можно брать. Миниатюрная цепная пила Bosch

Можно брать. Миниатюрная цепная пила BoschКаждый мужчина, рано или поздно, начинает обзаводиться инструментами. Я этот момент не оттягивал, а просто купил всё необходимое, после переезда в квартиру. Мелкий ремонт перестал быть проблемой, правда балкон стал смахивать на мастерскую.

Похоже, скоро мой набор пополнится самым забавным инструментом — Bosch EasyCut NanoBlade Mini Chainsaw. Это настоящая цепная пила, уменьшенная в десятки раз.

Те, кто хоть раз пилил электролобзиком знают, как сильно может изгибаться полотно и как просто запороть линию на ровном месте. Тут как раз пригодится этот плод любви шуруповёрта и бензопилы. Зубья цепи двигаются по-другому, инструмент практически не вибрирует, а ширина и жесткость полотна не даёт сильно отклониться от намеченной линии. Срез получается ровным и без зазубрин — мечта для тех, кто часто работает с деревом.

В рекламе от Bosch нам показывают женщину, которая ни с того ни с сего начинает делать предметы интерьера. В принципе, тоже вариант, хотя я бы своей жене такую опасную штуку не доверил. Фактически, это замена старой доброй ножовки по дереву, такую пилу есть смысл покупать, только если в обозримом будущем планируется много пилить.

Миниатюрная цепная пила от Bosch работает на аккумуляторах PBA 12V 2.5Ah O-B. Инструмент комплектуется зарядным устройством и пластиковым кейсом. Пилу можно заказать на официальном сайте или поискать в профильных магазинах.

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