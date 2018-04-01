Приглашаем крюковчан на мастер-класс «Пасхальный набор»

4 апреля в 18.00 в ДЦ «Добрознание» (корпус 1414) будет проходить тематический мастер-класс под названием «Пасхальный набор». Ребята научатся мастерить уникальные нарядные корзиночки из картона, в которых разместятся расписанные яички на магните.

Всю поделку дети мастерят самостоятельно, но очень приветствуется совместная деятельность с родителями! Гарантируем хорошее настроение и праздничную поделку, которая украсит ваш интерьер или послужит милым подарком. Также вас ожидает сладкий приятный сюрприз в подарок.

Возрастная категория 4+, вход платный — 600 руб.

Обязательная предварительная запись по телефонам: 8-499-717-42-53, 8-977-724-31-55