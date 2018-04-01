Ещё
Приглашаем крюковчан на мастер-класс «Пасхальный набор»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приглашаем крюковчан на мастер-класс «Пасхальный набор» 

Управа района Крюково 36 минут назад
Фото: Управа района Крюково
4 апреля в 18.00 в ДЦ «Добрознание» (корпус 1414) будет проходить тематический мастер-класс под названием «Пасхальный набор». Ребята научатся мастерить уникальные нарядные корзиночки из картона, в которых разместятся расписанные яички на магните.
Всю поделку дети мастерят самостоятельно, но очень приветствуется совместная деятельность с родителями! Гарантируем хорошее настроение и праздничную поделку, которая украсит ваш интерьер или послужит милым подарком. Также вас ожидает сладкий приятный сюрприз в подарок.
Возрастная категория 4+, вход платный — 600 руб.
Обязательная предварительная запись по телефонам: 8-499-717-42-53, 8-977-724-31-55
Управа района Крюково: последние новости
Крюковские малыши вырастили цветы из бумаги Крюковские общественные советники посетили мастер-класс НЛП Группа «оздоровительной гимнастики с элементами йоги» отметили предстоящий праздник досуговой программой «Марья-искусница»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя позволять мужчине в постели52
7 худших мест для занятия сексом62
4 железных фитнес-правила Анны Курниковой
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей38
Дочь Юдашкина снова стала мамой10
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение