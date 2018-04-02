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«Маленькие Мисс Вселенные»: дети звезд, которым прочат модельное будущее
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«Маленькие Мисс Вселенные»: дети звезд, которым прочат модельное будущее 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Этим очаровательным девочкам нет еще и семи лет, но у них уже имеется своя армия поклонников, с восторгом наблюдающая за взрослением наследниц знаменитых в российском шоу-бизнесе фамилий. Юные красавицы мало чем похожи между собой, каждая малышка обладает своим неповторимым характером и внешностью, но будущее в сети им пророчат одно — подиум.
Лиза Галкина 4-летняя Лиза Галкина, пожалуй, одна из самых известных малышек в стране. Светловолосая девочка живет в настоящем замке и является наследницей двух популярнейших в России фамилий — Пугачевой и Галкина. Однако помимо этого несомненного достоинства, малышка наделена еще и сказочной внешностью, дополненной очаровательным детским нравом. Кстати говоря, Лиза уже успела примерить на себя роль модели и прошлась по подиуму в шикарном белоснежном платье, выступив перед публикой в роли маленькой невесты.
Арина Лебедева А вот дочь бизнесмена Александра Лебедева и модели Елены Перминовой хоть и не успела примерить на себя профессию мамы, но едва ли сможет ее избежать, обладая такой невероятной внешностью. О красоте малышки уже сегодня интерет-пользователи слагают стихи в социальных сетях.
Алла-Виктория Киркорова Обладательница яркой внешности и наследница настоящего короля сцены Алла-Виктория пользуется огромной популярностью в сети интернет. У 6-летней девочки уже сейчас начинают появляться собственные фан-группы. Дочь Филиппа Киркорова успела не только пройтись по подиуму, но и спеть со сцены вместе с отцом.
Надя Пескова Надя Пескова, несомненно, растет очень серьезной и одаренной девочкой. Ее день расписан по часам — занятия музыкой, языками и, конечно, спорт. Несмотря на довольно юный возраст, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова уже успела заявить о себе. Малышка не только продефилировала по подиуму вместе с Лизой Галкиной, но и не намерена уступать в спортивной популярности начинающему фигуристу Саше Плющенко.
Амели Ревва Младшая дочь шоумена и юмориста Александра Реввы растет почти полной копией своей красавицы-мамы, обладая к тому же унаследованным от отца чувством юмора. Популярность артистичной девочки растет с каждым днем, а гордые родители с радостью делятся все более новыми перлами дочери в сети интернет.
Оливия Гейхман Маленькая обладательница очаровательных кудряшек Оливия Гейхман является единственной дочерью российской певицы и дизайнера Кети Топурии. Звездная мать часто берет девочку с собой на выступления и даже на модные показы.
Алиса Юнусова Маленькая Алиса растет поистине «золотым» ребенком. Любящий отец Тимати всячески балует единственную наследницу дорогими подарками и старается проводить с ней все свое свободное время. Но не стоит забывать и о матери светловолосой девочки — модели Алене Шишковой, чью красоту Алиса явно унаследовала.
Настя Харламова Загадочная девочка, лицо которой родители крайне редко демонстрируют поклонникам в социальных сетях, но ее, тем не менее, считают красавицей. Девочке посчастливилось родиться в семье двух артистов — актрисы театра и кино Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова, поэтому ей ждет не только подиум, который ее настойчиво пророчат в сети, но и театральные подмостки.
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