Лунный посевной календарь на 2 апреля 2018 года

17 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе (с 02:58).

Знак Скорпиона

Оптимальный период для посева растений на урожай и семена: зелени (петрушка, укроп, фенхель, шпинат, кресс-салат и другие), лука и корнеплодных овощей. Можно сеять лекарственные растения в аптекарский огород. Доставайте с хранения картофель, начинайте подготовку клубней к посадке.

Корневая система растений активно усваивает поступающие вещества — воспользуйтесь подходящим моментом для внесения органических подкормок, полива (чем лучше поливать рассаду, рассказано в этом материале). Чтобы рассада выросла крепкой, организуйте дополнительное освещение, старайтесь избежать типичных проблем при ее выращивании, берегите от сквозняков.

Хороший день для культивации почвы: перекопки, вспашки, прополки, окучивания, мульчирования. Рыхлите грунт в междурядьях тепличных посадок, на грядках с подзимними посевами, в горшках и контейнерах комнатных растений.

Работайте в саду: отличный результат дадут обработки от вредителей и для профилактики болезней: если на смородине еще не распустились листья — проливайте ее кипятком, начинайте поэтапную весеннюю обработку садовых культур.

Не пропустите благоприятное время заготовки целебного сырья: березовых и сосновых почек, листьев брусники и толокнянки.

Повремените с размножением корневищ, луковичных и клубнелуковичных. Нежелательна пересадка. Отложите обрезку.

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Лунный посевной календарь на апрель 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach