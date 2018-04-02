Почему пора перестать стесняться своего тела

Pudere — так на латыни обозначали привычный нам глагол «стыдиться». Однокоренным pudendum в средние века окрестили женские гениталии — «то, что женщина стыдится показать». Предполагалось, что в оппозиции стыдливым половым органам женщины находятся гордо смотрящие перед собой мужские гениталии.

Доктор психологии Эмили Нагоски в своей книге «Как хочет женщина» легко и играючи развенчивает это противостояние. Дело в том, что клитор, женский аналог пениса, точно также равноправно смотрит вперёд, только лишь имеет гораздо меньший размер за ненадобностью доставлять семя для оплодотворения. Этот простой, но яркий пример — символ долгого пути присвоения телу не биологического, но этического значения. Коснулось это и мужчин, и женщин. Однако, очевидно, первых история заставляла стыдиться гораздо реже: никаких проверок в первую брачную ночь, позора «опростоволоситься» или наглости иметь менструации.

Прежде всего хотелось бы коснуться понятия девственности. Это, возможно, самый трагичный эпизод в ряду навешивания на тело этических ярлыков. С точки зрения биологии девственная плева — тонкий слой кожи, натянутый у входа во влагалище, который может принимать различные формы: плёнки с отверстиями, полоски, полумесяца. Может он и вовсе отсутствовать. Интересно, что и у мужчин есть аналог — семенной холмик. Но сейчас не об этом. Плева может быть плотной, а может быть тонкой и упругой. Что важно, её разрыв, как правило, не вызывает кровотечения, но при первом половом акте оно может возникнуть из-за недостатка смазки и малозначительных разрывов влагалища, также если плева недостаточно упруга — повлечь разрывы близлежащих слоёв кожи. Я веду к тому, что наличие или отсутствие крови в первую брачную ночь или при первом половом контакте не свидетельствует ровным счётом ни о чем. Таким образом под молот фантастических наказаний за «нецеломудрие» в обществах по всему миру неминуемо попадали невиновные девушки.

В относительно недалёком прошлом, в XIX веке, в России потерявших «девичью честь» до брака, то есть не сумевших закровоточить во время первой ночи с супругом или угодивших под скверный слух завистливого соседа, наказывали с позором: сажали на цепь при церковных дверях, заставляли проползти под свадебным столом на коленях, как бы искупляя свою вину. Девушкам могли надеть на шею лошадиный хомут или исполнить набор ругательных песен их родителям.

В случаях, если девушка по слухам или в действительности, была в сексуальных связях — снисходительно смотрели на отношения с мужчиной статусом выше, но стыдили связь по любви — она приписывалась особенной развращённости женщины. В этом уточнении кроется и само отношение к ней — как к собственности, основной актив которой здоровье и новизна. Огорчает, что и сейчас этот тезис жив в умах и мужчин, и женщин: операции по восстановлению девственной плевы предлагают в множестве клиник, есть для таких процедур даже хитрое название — гименопластика.

Многовековые практики придания биологическим категориям этического смысла привели и к тому, что мы часто стесняемся своего тела даже один на один с собой. Помните эпизод из «Секса в большом городе», в котором Шарлотта впервые посмотрела на свою вульву в зеркало и упала в обморок? Данные экспертов в области полового просвещения показывают, что это не единичный случай и многие взрослые, даже рожавшие, женщины, никогда не видели некоторых частей своего тела: например, клитора. Теперь понятно, почему есть те, кому до сих пор удаётся верить в мистическое значение девственности и трепетать в ожидании сакральной крови. Мы просто себя не знаем. Однако если посмотреть на это с другой стороны — сколько впереди приятных знакомств!

Связь тела и стыда сохраняет свою устойчивость также из-за табуированности наготы. Информация о том, как выглядят мужские и женские внешние гениталии — половой член и вульва — поступала к нам прежде в очень ограниченном количестве: только из практики. Сейчас современному человеку легко найти её в Интернете: в виде эротики и порнографии, а они, как и любая модельная индустрия, отбирают только то, что приятно глазу. Почти всегда на фото и видео используется ретушь: корректируется цвет, закрашиваются прыщики и родинки. На глаза зрителям — мужчинам и женщинам — попадаются только хорошо отобранные и не существующие в реальности гениталии. От этого собственные пенисы и клиторы, мошонки и половые губы кажутся не такими, не нормальными, слишком большими или маленькими — постыдными. Благо раздевалки в бассейнах и банях никто не отменял, там чего только не увидишь. И сразу на душе отрадно: как нас много таких разных, но в общем-то одинаковых и совсем не постыдных.

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