Укушенная пауком девушка до последнего боялась идти в больницу

Молодую жительницу Англии Алекс Матушек в ее доме в Сандерленде укусил паук. Через некоторое время на месте укуса образовалось серьезное нагноение, из-за чего специалистам пришлось в срочном порядке госпитализировать 19-летнюю девушку, чтобы спасти ей ногу.

Лишь после того, как в месте укуса начались сильные боли, Алекс решила обратиться к врачам. Кроме того, девушка не сразу заметила, что ее укусили. Обнаружилось это лишь тогда, когда Алекс отправилась принимать ванну: место покраснело и постоянно зудело. Как только девушка обратилась в клинику, ей лишь выписали несколько таблеток противовоспалительных препаратов, посчитав, что ничем серьезным это не обернется.

Но уже менее чем через сутки Алекс снова попала в госпиталь с усиленной болью и увеличенным абсцессом на ноге. В то момент, когда девушку госпитализировали, она жутко боялась потерять ногу, ведь боль распространилась уже по всей конечности и мешала даже спать. Тем не менее врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку и сейчас она уже идет на поправку. По словам специалистов, Алекс еще предстоит несколько недель выздоровления. Сама же девушка утверждает, что она не знает, когда именно ее укусил паук. Иногда насекомые попадались ей в доме, но она не обращала внимания. Теперь Алекс утверждает, что займется решением этой проблемы и вызовет дезинсекторов.