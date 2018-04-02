«И это с ее-то формами!»: Эшли Грэм показала гимнастическое упражнение

90-килограммовая модель Эшли Грэм считается одной из самых известных девушек в категории plus size, и, что примечательно, знаменитость немало времени проводит в спортзале. Свои достижения от занятий Эшли показывает поклонникам, удивляя их своими навыками в акробатике.

Мировая знаменитость, модель Эшли Грэм, следит за своей фигурой. И хотя красавица не стесняется себя и дорожит буквально каждым килограммом на своем теле, немногие знают, что девушка немало времени уделяет спорту, желая иметь подтянутые мышцы. Одно из упражнений, которое показала Эшли, глубоко впечатлило ее поклонников, поскольку американская модель продемонстрировала чудеса акробатики, выполнив сложную планку вместе со своей подругой.

К изумлению публики сети, худенькая подруга Эшли, лежа на спине, подняла 90-килограммовую модель и, кажется, без каких-либо затруднений успешно удерживает ее на весу. «Настоящие друзья никогда тебя не уронят», — пошутила Эшли, комментируя тот факт, что балансирует над своей подругой. Впрочем, восхищение вызывает не только на удивление сильный партнер Грэм, но и сама модель, поскольку для успешного выполнения планки оба участника должны иметь определенную физическую подготовку, и немало ответственности за устойчивость позиции лежит на самой Эшли, поскольку ей необходимо быть собранной и крепко зафиксировать свое тело в нужном положении.

Глядя на парное упражнение, почитатели признали, что американка сумела их удивить. Немало поклонников отметили, что сами бы ни за что не решились попробовать выполнить планку, и это при том, что не обладают таким внушительным весом, как мировая модель plus size. «Вот это да! И это с ее-то формами!» «Вау! Восторг! Даже предположить не мог, что вы такая спортивная!» «Эшли, и как вы так доверяете своему партнеру? Это выглядит весьма опасным упражнением» «Это то, что я называю мотивацией» «Даже Эшли занимается спортом. Может потому она и такая красивая?»

К слову, немало поклонников отмечают, что Эшли действительно стоит заняться спортом, поскольку ей не помешало бы подтянуть свое тело в области талии и бедер. Внушительные объемы тела модели способны сами по себе впечатлить поклонников, которые никак не могут определиться, нравится им такая фигура или нет. И если во многих платьях мировая знаменитость смотрится весьма привлекательно, то ее откровенные снимки в купальниках вызывают сложные чувства даже у преданных почитателей ее форм.