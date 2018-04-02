Лиса Весна в «Роевом ручье» отметила пятилетие

Обитательница парка «Роев ручей» полярная лиса Весна отметила пятилетие, получив на праздник торт из творога и субпродуктов.

Полезное лакомство для животного было выложено в виде её имени, буквами ВЕСНА. В составе торта, который изготовили работники зоопарка, творог, ягоды, яйца и субпродукты. Как и положено, именинница поделилась угощением с гостями — своими соседями и своим братиком Кышем.

В парке вспоминают, какой Весна была в детстве. Её забрали у родителей в возрасте одного месяца. С этого времени лисичка привыкла к людям и всегда радостно их встречает. Веснушка знает команды «Сидеть», «Лежать», а также делает стоечку и даёт лапу.

А ещё умная лиса занимается предсказаниями прогноза погоды. В феврале она обещала красноярцам позднюю весну.