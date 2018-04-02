Александра Панайотова тянет к колбасе

Певец Александр Панайотов несколько лет назад скинул более двадцати килограммов. Глядя на стройняшку Панайотова, сейчас трудно себе представить, что когда-то этот красавчик весил целых 106 килограммов. Но, как известно, людям, склонным к полноте, труднее всего не убрать лишний вес, а удержать фигуру в нужной форме.

— Я не могу сказать, что сижу сейчас на диете, — делится 33-летний певец. — Но мне приходится ограничивать себя во всем. Не ем жирного, сладкого, мучного, хотя такого мне хочется постоянно. После концерта рука сама тянется к еде! Поэтому на гастролях я все-таки ем колбасу, макароны, сыр. А когда концертов нет, стараюсь есть вареную курицу и брокколи. Сам готовлю, никогда ничего не солю. Привыкаю употреблять все без соли.

Немаловажную роль во внешнем облике певца играет и одежда. Ее он подбирает таким образом, чтобы, даже если и появятся лишние килограммы, их можно было легко скрыть.

— Я определенно могу назвать себя модником, — говорит Саша. — Самый дорогой мой костюм стоит порядка пяти тысяч долларов. Но также я люблю и свою дешевую одежду, приобретенную в обычном массмаркете.