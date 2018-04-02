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Поддержим красавицу из Тюмени: на сайте конкурса «Мисс Россия» открывается голосование
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Поддержим красавицу из Тюмени: на сайте конкурса «Мисс Россия» открывается голосование 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На сайте конкурса красоты «Мисс Россия» сегодня, 2 апреля, открывается интернет-голосование за участниц. Высказать свои предпочтения можно будет начиная с 14:00 по тюменскому времени.
— Голосовать на сайте конкурса можно с помощью аккаунта в соцсетях «ВКонтакте» или Facebook, — сообщили организаторы. — Отдать свой голосов можно раз в сутки и только за одну девушку. Участницы, набравшие наибольшее количество голосов смогут попасть в топ-20 в финале.
Во всероссийском конкурсе красоты принимают участие 50 девушек. Тюменскую область представляет 19-летняя Алина Коломойцева. После школы девушка уехала учиться в Москву на журналиста. Работа модели для нее не в новинку — девушка совмещает модные дефиле с работой на телеканале Russian Music Box.
На днях конкурсантки удивляли жюри национальными костюмами.
— Мой костюм — это смешение культур разных народов, но больше всего в нём проглядываются мотивы народов севера. Из моего края я привезла подарки — кедровые орехи и оленину, — поделилась тюменская красавица.
В прошлом году Тюменскую область представляла Роя Райрамова, но она не прошла в топ-20 финалисток. В 2016 году корона досталась жительнице первого города Сибири Яне Добровольской. А в 2008 белокурая тюменка Ксения Сухинова стала самой красивой девушкой в мире завоевав титул «Мисс мира».
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