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Страстная неделя в 2018 году: традиции и запреты
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Страстная неделя в 2018 году: традиции и запреты 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Страстная неделя 2018
Сегодня началась Страстная неделя 2018. Как правильно себя вести перед Пасхой 2018, что нельзя делать, какие приметы и традиции этого периода сохранились до наших дней, тебе расскажет наш сайт.
Страстная неделя в 2018 году: какого числа начинается и заканчивается
Страстная неделя 2018 продлится с понедельника, 2 апреля, до субботы, 7 числа. Окончание Страстной недели знаменует приход главного христианского праздника — Пасхи, которая в этом году будет 8 апреля.
Страстная неделя: что нельзя делать
Всю неделю перед Пасхой нельзя игнорировать строгость Великого поста, а также заниматься чревоугодием. Придется и дальше отказываться от мяса, яиц, молочных продуктов и даже рыбы.
В Страстную неделю нельзя проводить время в увеселительных и развлекательных местах. Забудь про дискотеки, концерты, шумные компании, азартные игры, пение и танцы.
Большим грехом считается распущенный образ жизни, нельзя даже допускать греховных мыслей и желаний. Следует сдерживать порывы плоти для очищения души.
На Страстной неделе нельзя никому отказывать в просьбах о помощи, сострадании и добрых делах. Считается, что в этот период с просьбой к людям обращается сам Бог.
Также ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться. По отношению к окружающим недопустимы оскорбления, сквернословие, вранье, зависть, агрессия и другие негативные чувства и поступки.
В церкви в Страстную неделю не проводят таинства крещения и венчания, не празднуют дни святых и не поминают умерших.
Страстная неделя по дням: что в какой день можно делать
Понедельник лучше всего посвятить уборке в доме, покраске, побелке, мелкому ремонту и чтению молитв.
Вторник посвяти вещам и приведению в порядок одежды и предметов обихода: разбери, постирай, поштопай, погладь.
Примерно со среды уже можно заниматься подготовкой к пасхальной трапезе, хотя пост при этом продолжается.
Четверг недаром называется чистым. Это время посвящено раннему омовению до восхода солнца, очищению тела и чистым вещам. Также в этот день можно печь пасхальные куличи.
Страстная пятница — особо значимый и печальный день, который следует посвятить молитвам и воспоминаниям о страстях Христовых. Не стоит заниматься никакими бытовыми делами.
Суббота — подходящий день для подготовки к празднику, приготовления пасхальных угощений, пасок, куличей, писанок. С подготовленной пасхальной корзинкой верующие идут на всенощные богослужения в храмы.
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