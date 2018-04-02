В Верхней Пышме спасатели вытащили из замурованной стены котенка

В одной из квартир многоквартирного дома в Верхней Пышме спасателям в минувшее воскресенье пришлось доставать котенка из замурованной стены. Операция по спасению прошла успешно, но спасателям пришлось дробить стену перфоратором, и это не первый случай в этой квартире, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».

На спасение домашнего питомца ушло полчаса. Дело в том, что спасатель Евгений Зенков из организации «Зооспас в Екатеринбурге» в декабре прошлого года уже проводил подобную операцию в этой же квартире. Только на тот момент мужчине пришлось при помощи эндоскопа вентиляционный канал, проходящий в санузле квартиры.

При помощи перфоратора маленький котенок был удачно спасен. По словам спасателя, в прошлый раз ему пришлось вызволять из этого же канала, проломив перфоратором стену, другого котенка. «Оказалось, что это уже другие люди (владельцы первого кота успели съехать). И они подтвердили, что действительно, вчера поздно вечером у них дома куда-то исчез котёнок», — написал Евгений Зенков на странице «Зооспас в Екатеринбурге» в социальной сети «ВКонтакте».

В конце прошлого года операция по спасению первого котенка облетела на всю страну и стала сюжетом для новостей многих фдеральных каналов. «Падают ли два снаряда в одну воронку? А если 1 апреля? Про снаряды — не знаю. Теперь знаю одно: котята — могут», — философски заметил мужчина после удачной спасательной операции.