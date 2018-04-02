Тест: стоит ли вам бросить все и создать стартап?

Массмедиа и соцсети рисуют крайне привлекательный образы стартаперов. Молодые, дерзкие ребята, которые не стали работать «на дядю», придумали крутую бизнес-идею, сняли модный офис и быстро заработали денег… Все это, конечно, звучит привлекательно, но на деле — далеко от правды.

Узнайте, сможете ли вы создать свой стартап и нужен ли он вам, в тесте от КТО?ЧТО?ГДЕ? и организаторов РИФ-2018.

Стоит ли вам бросить все и создать стартап?

Почувствуйте себя CEO, попробуйте сэкономить на команде, замотивируйте поколение Z и продайте что-нибудь в стартап-симуляторе.