Тест: стоит ли вам бросить все и создать стартап? 

Массмедиа и соцсети рисуют крайне привлекательный образы стартаперов. Молодые, дерзкие ребята, которые не стали работать «на дядю», придумали крутую бизнес-идею, сняли модный офис и быстро заработали денег… Все это, конечно, звучит привлекательно, но на деле — далеко от правды.
Узнайте, сможете ли вы создать свой стартап и нужен ли он вам, в тесте от КТО?ЧТО?ГДЕ? и организаторов РИФ-2018.
Стоит ли вам бросить все и создать стартап?
Почувствуйте себя CEO, попробуйте сэкономить на команде, замотивируйте поколение Z и продайте что-нибудь в стартап-симуляторе.
НАЧАТЬ ТЕСТ 1/12 Вы нашли классный американский стартап, который «взлетел», и хотите его скопировать. Как думаете, каковы ваши шансы на успех? Шансы высокие: эта бизнес-модель уже проверена на американском рынке, плюс не стоит забывать про историю с Павлом Дуровым и Facebook 33% Шансы скорее низкие: у России и США слишком разные экономики и рынки 66% Предсказать нельзя, нужно браться и проверять на практике 0% ПРОДОЛЖИТЬ 2/12 Вы придумали идею стартапа и решили ее проверить. По результатам поиска видите, что у вас нет конкурентов. Что это значит? Если на рынке нет конкурентов, значит, эта идея, скорее всего, не может быть реализована 40% Это хороший знак: это новая ниша, нужно раньше выходить на рынок и забирать прибыль 40% Конкуренты просто не умеют рассказывать о себе в сети, нужно проверять проверять по другим параметрам 20% ПРОДОЛЖИТЬ 3/12 У вас нет денег на продвижение стартапа. Можно ли использовать личный список контактов? Нет, можно написать журналистам или найти минимальный бюджет, но надоедать своим знакомым — это непрофессионально 50% Можно позвонить только самым близким друзьям, которые знают о стартапе и положительно высказывались о нем 0% Можно звонить всем из своего контактного листа и писать в соцсетях — обычно люди готовы помочь, и это нормально 50% ПРОДОЛЖИТЬ 4/12 Предположим, у вас стартап в Москве или другом крупном городе. Есть ли смысл нанимать иногородних с целью экономии денег на команде? С иногородними сотрудниками больше проблем: они не будут соглашаться на низкую зарплату, ссылаясь на высокую аренду жилья 0% При прочих равных условиях лучше взять иногороднего: он готов работать и за куда меньшие деньги, чем местные 75% Нельзя экономить на команде, иначе стартап обречен с самого начала 25% ПРОДОЛЖИТЬ 5/12 Можно ли нанимать друзей в стартап? Нет. Не нанимать родственников и друзей — это железобетонное правило 25% Можно нанимать друзей, если договориться на работе вести себя как коллеги, а не как приятели 25% Можно, если друзья — профессионалы 50% ПРОДОЛЖИТЬ 6/12 В вашей команде собрались люди, принадлежащие к поколению Z и Y. Какой из этих видов мотивации сработает лучше всего? Конечно, финансовая — деньги актуальны для всех поколений 25% Придумать интересные названия для должностей 0% Возможность делать интересные и значимые проекты, проявлять инициативу 75% ПРОДОЛЖИТЬ 7/12 Какое из этих утверждений о СЕО компании наиболее близко к правде? Это человек на верхушке деловой пирамиды, который всем раздает приказы 0% СЕО обладает большой властью и не перед кем не обязан отчитываться 25% Даже если вы СЕО, все вокруг указывают, что вам делать 75% ПРОДОЛЖИТЬ 8/12 Можно ли начинать продажи, если продукт еще не готов? Нельзя продавать то, чего нет 25% Можно и нужно еще до выхода вашего продукта 0% Даже если продукта еще нет, уже нужно наладить связи с клиентами и получить хотя бы предварительные договоренности 75% ПРОДОЛЖИТЬ 9/12 Теперь про деньги. Как вы думаете, каким будет ваш доход в ближайший год, если вы создадите свой стартап? Немного просядет в начале, но затем дела быстро пойдут в гору 25% Резко увеличится благодаря инвестициям 0% Может резко упасть в несколько раз, вплоть до убытков 75% ПРОДОЛЖИТЬ 10/12 Вам нужны инвестиции. Какая стратегия наиболее верная? Бросить все силы на завоевание крупного инвестора 0% Вести переговоры об инвестициях последовательно: не получилось с одним, получится с другим 50% Вести переговоры об инвестициях параллельно, создавать конкуренцию 50% ПРОДОЛЖИТЬ 11/12 Сколько слайдов должно быть в презентации проекта, которую вы покажете инвестору? 5-7 слайдов — нужно показывать самую суть 25% Около 10-15 слайдов будет достаточно 25% Приблизительно 20 слайдов — нужно не забыть про графики 50% ПРОДОЛЖИТЬ 12/12 Работа в режиме постоянного аврала — суровая реальность большинства стартапов. Вы к этому готовы? Не думаю, что там все так страшно: скорее всего, люди просто не умеют организовывать свое время 25% Это нервная работа в режиме постоянного дедлайна может изрядно выматывать, но я все равно согласен 50% Я прочел огромное количество книг по тайм-менеджменту и смогу уходить с работы пораньше 25% ПРОДОЛЖИТЬ / 12 Пройти тест еще раз