Вице-премьер Таиланда объяснил происхождение дорогих часов щедростью друга

Вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван спустя несколько месяцев после начала скандала объяснил, откуда у него столько дорогих часов. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным газеты, на руке Вонгсувана в разное время заметили более 20 дорогих часов, которые не были указаны в его декларации. На протяжении долгого времени вице-премьер никак не комментировал скандал.

Теперь же Вонгсуван признался, что поносить часы ему давал лучший друг, с котором они знакомы еще со школы.

Тайский вице-премьер также подчеркнул, что стал жертвой действий оппозиционных сил, которые хотят очернить премьер-министра.