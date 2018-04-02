Особенности event-дизайна

Сфера event-дизайна активно развивается, эволюционирует, если так можно выразиться. Оформление различных событий — от свадеб до корпоративов — руками профессиональных дизайнеров уже не считается «барскими капризами». Доверить это дело профессионалам — естественно, если стоит задача выделиться, продемонстрировать свою индивидуальность и повысить статус мероприятия. А какие еще тренды наблюдаются в современном event-дизайне?

1. Какой event-дизайн — уже прошлый век?

Еvent-индустрия сейчас постоянно набирает обороты — тематическими свадьбами и костюмированными вечеринками на новогодний корпоратив сейчас сложно кого-то удивить. Поэтому «пакетные» предложения по организации мероприятий уже прошлый век.

Давно пора забыть набившую оскомину стилизацию под «Великого Гэтсби» или «Карнавальную ночь». Будущее в персональной проработке сценариев и дизайна для каждого конкретного клиента.

2. Что надо брать на вооружение в наши дни? Чем руководствоваться в обеспечении event-дизайна?

Давно призываю дизайнеров отказаться от шаблонных образов. В этом году нами был поставлен эксперимент — не использовать в оформлении новогодних мероприятий и продукции никаких стандартных элементов: снежинок, Дедов Морозов, ёлок и новогодних игрушек. Даже северные олени и белые мишки уже успели всем надоесть.

Действительно, кого можно удивить вижуалом со снеговиком, или, например, с бокалами шампанского и часами, стрелка которых замерла на отметке «двенадцать»? Подобный контент привычен нам с детства и вряд ли кто-то уделит должное внимание такому оформлению мероприятия.

Вместо этого мы предлагали оригинальные концепции оформления в зависимости от особнностей мероприятия: логотипом для «Бала чудес» стали белоснежные балерины (а тематика балета в 2017 году была очень уж злободневна), вечер в музее украшали исполненные в корпоративных цветах мольберты и музыкальные инструменты, а кей-вижуалом глэм-рок вечеринки стала кожаная куртка с золотым тиснением текстового логотипа мероприятия! И что удивительно — заказчики даже не требовали добавить снежинок или что-то подобное.

3. Какой event-дизайн — ключ к успеху мероприятия?

Ключ к успеху любого мероприятия — это грамотный процесс согласования с заказчиком и внимание к деталям.

Если клиент чувствует понимание и уважение со стороны исполнителя, видит, что визуальная часть проекта разрабатывается для него индивидуально (а что, как не дизайн, можно индивидуализировать? Уж точно не кейтеринг и площадку) — это уже успех!

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