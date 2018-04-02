Что такое кинезиотерапия и для чего она нужна?

Кинезиотерапия — это метод активного лечения и реабилитации с использованием тренажеров, различных форм движения и естественных моторных функций человека.

Синоним слова кинезиотерапия — лечебная физкультура (ЛФК). Основной задачей лечения является устранение причин боли в пораженных суставах и позвоночнике, максимальное восстановление их функций, увеличение амплитуды движений, возвращение к активному образу жизни.

Кинезиотерапия — во многих случаях реальная альтернатива блокадам, уколам, болеутоляющим таблеткам и оперативному хирургическому вмешательству при острых и хронических болях в позвоночнике и суставах.

Сегодня, когда большинство россиян заняты на малоподвижной офисной работе, данный метод стал особо актуален и востребован. Чтобы больше узнать о лечебной физкультуре и её результатах, автор overtime.life посетил Уральский центр кинезиотерапии в Екатеринбурге, где специалисты подробно рассказали о кинезии.

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Кинезиотерапия — это методика для всех, кто хочет двигаться, кто хочет быть активным, бодрым и веселым. Главная задачf занятий: улучшить качество жизни.

Кинезиотерапия включает в себя комплекс специальных упражнений, которые направлены на лечение, восстановление и повышение функциональной активности, улучшение состояния мышечного и опорно-двигательного аппарата. Упражнения выполняются на определенных тренажерах реабилитационного ряда под контролем инструктора.

Важным элементом кинезиотерапии являются суставная гимнастика — вид лечебной физкультуры в которой развивается выносливость мышц, их пластичность и подвижность.

К сожалению, хроническая утомляемость сейчас имеет тенденцию к омоложению — «болезнями стариков» обладают всё более юные люди.

Сидячая работа приводит к гиподинамии, когда физической активности слишком мало для выхода энергии юного тела. Мужчина в любом возрасте должен бегать-прыгать, что-то добывать, физически работать, а тут происходит смена физической деятельности на интеллектуальную, и организм начинает адаптироваться к меняющимся условиям.

Эта проблема формируется уже несколько десятилетий, и Всемирная Организация Здравоохранения ввела такое понятие: офисная болезнь. Доказано, что не менее 35% людей, ведущих сидячий образ жизни, имеют целый ряд офисных заболеваний.

Процесс старения организма ускоряется, и тело не соответствует реальному физическому возрасту.

Представьте, к нам приходит 30-летний человек, а у него уже остеохондроз второй степени, нет функциональной активности, сосуды, которые обеспечивают питание органам, работают плохо. Нередки случаи, когда человек в 50 лет физически и по функциональным возможностям похож на 80-летнего старика.

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Часто бывает, что, сознав эту проблему, человек принимает решение заняться спортом, записывается в тренажерный зал. До этого не двигался, не шевелился, не вёл активный образ жизни, и вдруг дал телу практически форс-мажорную нагрузку. Наш организм, к сожалению, не может мгновенно перестроиться в таких случаях, и мы наблюдаем такие явления, когда пациент корчится от боли после пары походов в фитнес зал.

Чтобы организм перестроился в активный режим, нужно несколько месяцев регулярных адаптированных занятий по методике кинезиотерапии, в среднем, три занятия в неделю. А раз или два в месяц «дорываться» до какой-нибудь тренажёрки с посредственным оборудованием — неправильно.

Программа лечения разрабатывается у нас всегда индивидуально, когда пациент приходит с жалобами, пожеланиями, перспективами и целями, учитывается вся информация. По результатам анамнеза, изучения истории болезней и осмотров, врач определяет диагноз и тактику, когда метод лечения выбирается с учетом тех возможностей, которые может оказать Центр кинезиотерапии.

Если имеются боли, какая-то проблема связана с дисфункцией опорно-двигательного аппарата, мышц или связок, то основным методом лечения у нас будут не таблетки и уколы, а правильная лечебная физкультура. Упражнения подбираются в определённой последовательности, чтобы нужная мышца, как часть общей системы организма, успешно работала как один из блоков целого механизма.

Мышечная ткань может восстанавливаться в любом возрасте. При этом, чем раньше начать заниматься лечебной физкультурой, тем проще будет потом. И никогда не опускайте руки, вы сами будете удивлены своими результатами, надо только приложить для этого определенные усилия и верить в себя.

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У нас есть история про клиента, которого везли на операцию по удалению межпозвонковой грыжи. В последний момент родственник, который вёз его в больницу, предложил: давай заедем еще в одно место на консультацию. Пациента привезли на заднем сидении автомобиля и буквально вынесли в центр на руках — он не мог даже ходить.

Врач осмотрел больного и предложил подождать с операцией хотя бы две недели, потому что прооперироваться он всегда успеет. На первый курс занятий его, по-прежнему, привозили на заднем сидении в лежачем состоянии, на второй курс он уже ехал сидя, а на третий он приезжал сам за рулём.

После решения своих проблем, избавившись от боли, клиент настолько почувствовал себя здоровым и молодым, что в 60 лет решился ещё на одного ребенка в семье.

В Центр ходит немало пожилых людей, но лишь потому, что они имеют более серьезный багаж заболеваний и настолько замотивированы к восстановлению нормального качества жизни, что ходят туда регулярно. И у них достаточно свободного времени, чтобы посещать нас часто.

Офисные сотрудники и деловые люди очень ограничены по времени и, к сожалению, если и решают какую-то свою проблему болевого синдрома, то говорят: дальнейшей же профилактикой я займусь потом. А ведь профилактика нужна постоянно.

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Для офисных работников overtime.life узнал несколько упражнений и правил, которые нужно выполнять каждый день, чтобы чувствовать себя в тонусе.

Выпрямляем ногу, желательно, освободить её от обуви, делаем круговые движения;

Ставим стопу на пятку и разминаем её;

Сгибаем-разгибаем ногу в области коленного сустава: просто болтаете ногами, сидя на какой-то поверхности;

Вспоминаем гимнастику в детском саду: постояли ногами на наружной поверхности и на внутренней, как «мишка косолапый», чтобы разгрузить мышцы стопы;

Чаще ходите по своему кабинету. Одна из маленьких хитростей, которые мы рекомендуем: организовать таким образом рабочий процесс, чтобы у вас было больше поводов встать со своего рабочего места. Принтер в одном месте, телефон в другом, чайник в третьем;

Обед не в офисе, а где-то в другом месте: это всегда повод встать и пройтись. Дойти до знакомого, задать вопрос коллеге, просто пройтись пару кругов с телефоном — это уже хорошо;

Если ничего не смущает, то встаньте и сделайте несколько неглубоких приседаний;

Можно периодически отжиматься от стола или стены;

Сделать движения в плечах и кистях, хотя бы по 5-6 раз;

Повертеть головой, посмотреть плавно направо, потом налево, так же плавно наклонять голову в разные стороны.

Такие 2-3 минутные перерывы являются залогом профилактики здоровья мышц. Делайте регулярно их каждый час.

К профилактике нужно относиться не как к медицинскому направлению, а как к образу жизни. И жить счастливо.

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Overtime.life пообщался с Уральским центром кинезиотерапии в Екатеринбурге

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