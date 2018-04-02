На Урале преступницы примерили на себя костюм Клеопатры из оберток конфет

исправительной колонии №16 Краснотурьинска состоялся конкурс костюмов среди женщин-заключенных. Участницы примерили на себя костюмы аристократов и создали образ Клеопатры из газет конфетных оберток и фольги, сообщает в понедельник, 2 апреля «АиФ-Урал»

«В калейдоскопе эпох» — именно так назывался импровизированный конкурс костюмов. Заключенный в ИК-6 женщины примерили на себе времена разных эпох. Однако примечательным в конкурсе стала искусность создания костюмов из подручных материалов и в частности поднятая тема экологии. «Материалом для изготовления, которых послужили не только ткани, но и картон, фольга, газеты и фантики от конфет. Осужденные уверены, что это позволит сократить число мусора на нашей земле», — рассказали «АиФ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Каждая из участниц продемонстрировала уникальность своего костюма. А самыми запоминающимися стали костюмы эпох египетской императрицы Клеопатры и Франциска I — работы принадлежат осужденным отрядов № 1 и 2 ИК-16.

Как отмечают сотрудники системы исполнения наказаний, проведение подобных мероприятий позволяет осужденным развивать потребности в самообразовании и самовоспитании, а также раскрыть таланты и индивидуальность.