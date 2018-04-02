«Улыбаюсь и аплодирую»: мама Тимати станцевала для внучки хип-хоп

Симона Юнусова не перестает удивлять и восхищать своих подписчиков. Мама рэпера Тимати показала, как танцует хип-хоп для своей внучки Алисы. Поклонники женщины пришли в восторг от ее исполнения.

58-летняя Симона Юнусова стала известна после того, как завела аккаунт в Инстаграме, где делится успехами и секретами воспитания своей внучки Алисы. Женщина души не чает в ребенке сына и старается дать ей как можно больше разных знаний и возможностей. Девочка уже осваивала серфинг, учит английский язык, катается на лошади, серьезно занимается балетом. А на днях Симона решила познакомить Алису с танцевальным направлением — хип-хопом. В качестве учителя бабушка выбрала для внучки победителя шоу «Танцы» на ТНТ Ильшата.

«Когда-то мой старший сын захотел заниматься хип-хопом. Я имела об этом слабое представление, но раз ребёнок захотел, пожалуйста! Думала, посижу, посмотрю, но мой неуёмный темперамент заставил присоединиться к ребятам. Спасибо, что они никогда меня не стеснялись. В общем спустя 25 лет всё повторилось, только теперь с внучкой», — поделилась Симона. Подписчики звездной бабушки, которых уже почти три миллиона, не устают восхищаться Симоной Юнусовой и радоваться, что у Алисы есть такая невероятная родственница. «Вы такая крутая бабушка! Алисе очень повезло!» «Какая же классная бабушка, столько энергии. Браво»

«Очень круто! Видео вызвало искреннюю улыбку!» «Симона — Вы потрясающий мотиватор!» «Улыбаюсь и аплодирую!» «Лучшее воспитание — это собственный пример! Приятно смотреть!»