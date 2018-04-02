У Бритни Спирс могут снова забрать детей

После того как экс-бойфренд Бритни Спирс Кевин Федерлайн, запросил повышения алиментов от бывшей жены в семье поп-принцессы могут начаться не простые времена. Бритни отказала благоверному, тем самым натравив на себя обиженного Кевина. По словам его адвокатов, если Спирс не выполнит условия, Федерлайн намерен обжаловать опеку над их двумя общими детьми.

Как рассказал близкий друг Бритни Спирс Аднан Галиб, поп-принцесса очень напугана, боится сделать ошибочное действия и лишиться своих крошек, как это было лет назад. Именно поэтому, звезда тщательно следит за своим внешним видом, много работает, а всё свободное время посещает любимым малышам.

«В погоне за успешной карьерой и идеальной внешностью певицу снова стали атаковать нервные приступы. Бритни стала почти зомби. Она музыкальный гений, который любит создавать песни. Я когда-то видел это своими глазами, когда она написала песню просто в, записывая заметки на салфетке. Сейчас Бритни чувствует усиленную паранойю, что у неё снова могут забрать опеку над детьми», — заявил Аднан Галиб.

Надеемся семье поп-принцессы удастся уладить конфликт мирно и Шон и Джейден останутся с популярной мамой. ;