Женская компания. Как построить бизнес и не потерять друзей

С моими бизнес-партнерами Лорианой Сардар и Еленой Мурадовой я дружу почти 12 лет, а два года назад запустили совместный стартап. Мы познакомились будучи взрослыми, состоявшимися женщинами — вместе учились в Калифорнийском университете на программе MBA. Наша дружба зародилась на интеллектуальной близости: совпадении интересов и жизненных установок. Думаю, именно поэтому мы так редко обсуждаем проблемы личного характера. Все больше говорим про бизнес. Когда ходим вместе в ресторан и слышим женщин, которые встретились, чтобы посплетничать — то переглядываемся и по-доброму улыбаемся. Такие темы кажутся незначительными, когда живешь своим делом, оценкой рисков и постоянными мыслями о продукте.

Опираясь на свой опыт, могу сказать, что взаимоотношения подруг в бизнесе будут крепче, если дружба началась в сознательном возрасте — стадии, когда отношения могут легко включить в себя деловое партнерство. В любом бизнесе не обойдется без сложных моментов, но в последнем случае они встречаются значительно реже. Когда тесно дружишь с кем-то с самого детства, между вами есть сильная эмоциональная связь, что прекрасно, но в решении деловых вопросов эмоции чреваты последствиями. Разум должен быть на первом месте.

Мужское и женское в бизнесе

Мужская дружба отличается от женской: она крепче и спокойнее, не подвержена колебаниям по мелочам. Дружба-партнерство, которая сформировалась в зрелом возрасте, больше относится к мужскому типу вне зависимости от того, кто является партнерами — мужчины или женщины.

Различается не только стиль дружбы, но и способ ведения бизнеса мужчинами и женщинами. К примеру, там где компанией руководят мужчины, стиль управления по большей части авторитарный. Есть лишь один правильный вариант и одно мнение, которому необходимо следовать. Партнеры в таких случаях не готовы делиться властью. В женских компаниях часто все по-другому: они тоже могут соперничать, но без фанатизма.

Мужчины чаще создают вертикально-интегрированные структуры, когда власть сконцентрирована на одном человеке. Женщины более склонны к делегированию обязанностей, что для бизнеса несомненный плюс — они не стремятся чувствовать свою незаменимость и спокойно передают задачи вниз по структуре.

При всем этом, было бы некорректным заявлять, что любой возникающий конфликт между бизнес-партнерами непременно проще погасить с мужчиной — это не так. Если он происходит из-за денег, то эскалировать конфликт скорее всего будет мужчина, так как он более амбициозен в этом смысле. Женщины проще относятся к финансовой составляющей, но с ними тяжелее, когда ссора возникает на эмоциональном уровне.

Гендерного баланса не существует

Нужно ли соблюдать гендерный баланс в компании? Мы знаем несколько основателей компаний, которые четко соблюдают соотношение мужчин и женщин в коллективе, но честно говоря, не очень понимаю, в чем они от этого выигрывают. Так сложилось, что первыми нашими сотрудниками стали мужчины — мы не сговаривались, но сразу заметили эту особенность, а через какое-то время к нам пришли представительницы прекрасного пола. Для бизнеса пол не важен.

Но лучше не нанимать авторитарных людей. Такой сотрудник рано или поздно начинает «перетягивать одеяло на себя», а страдает компания. Необходимо основательно подходить к поиску сотрудников, особенно — на первых порах. Мы сталкивались с кандидатами: опытными мужчинами, порой уже на собеседовании демонстрирующими снисхождение, мол, «девушки в бизнесе — вас еще всему учить и учить». Нет, спасибо.

Бизнес не простит конфликтов

Для того, чтобы личные отношения не мешали вести дела, нужно четко разграничить обязанности и круг ответственности всех членов команды еще на самом старте. Причем лучше закрепить все на бумаге. Вовсе не для того, чтобы затем бежать в суд при малейшем конфликте, а чтобы перед глазами всегда были нужные пункты договора и все помнили свой круг обязанностей. Да, иногда хочется взять на себя чью-то работу или, наоборот, отдать свою часть. Но бизнес не прощает разболтанности и конфликтов. Все нюансы необходимо обсудить. Каждый член команды должен иметь четко очерченный круг обязанностей. Например, в нашей компании за IT, маркетинг и развитие продукта отвечаю я, Лора несет груз ответственности за финансы, взаимоотношения с инвесторами, городом и управление парком. Лена работает с контрагентами и развивает b2b-продажи.

Перед началом проекта стоит представить его развитие и возможные проблемы, которые могут появиться в процессе «взросления». В том числе и такие неожиданные ситуации, как беременность кого-то из женщин-партнеров. Важно заранее продумать, кому делегировать часть задач, и что можно оставить за собой, чтобы вести дела удаленно. Необходимо смоделировать развитие компании, продумать риски, проблемы и пути их решения. Если все сделано правильно, то подруги смогут сохранить дружбу, даже в сложные для совместного бизнеса времена.

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