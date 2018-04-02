Проращиваем клубни, уничтожаем жуков. С чего начать дачный сезон

Руководитель клуба «Азы плодородия» при Белгородской областной научной библиотеке Валентина Литовченко рассказала «АиФ-Черноземье» , что делать с клубнями картофеля, как обезопасить яблони и груши и какими удобрениями надо запастись.

Готовим рассаду

Расскажите, как правильно подготовить клубни картофеля к посадке?

В. Золотарёв, Грайворонский р-н Валентина Литовченко: Клубни для посадки должны быть сухими, чистыми, типичными по форме для данного сорта, откалиброванными по размеру на фракции: 25-50, 50-80 и 80-120 г. Каждую фракцию высаживайте отдельно.

Перед посадкой клубни полезно проращивать дней 30-40 на рассеянном свету при +15-18 °C, при посадке опудривать их золой, а в лунку вносить перегной и чайную ложку комплексного минерального удобрения. Эти приёмы довольно известны, поэтому расскажу о менее распространённых, но дающих хороший эффект.

В процессе многолетнего возделывания одного и того же сорта происходит снижение урожайных свойств у семенных клубней. Чтобы оздоровить посадочный материал, проводят предпосадочную сортировку клубней в растворе мочевины. Суть в том, что клубни, погружённые в раствор определенной концентрации, ведут себя по-разному: больные всплывают, а здоровые тонут. Для приготовления раствора берут 1,8-1,9 кг мочевины на 10 л воды. Здоровые клубни сразу после процедуры погружения надо промыть в чистой воде.

Из-за сухости воздуха рассада, выращиваемая в квартире, развивается плохо, выглядит угнетённой. Как повысить в квартире влажность воздуха?

А. Евсеева, Белгород

— Да, рассада нуждается в относительной влажности воздуха не менее 85%. При сухом воздухе она теряет влагу, её неокрепшая корневая система не способна полностью обеспечить растение влагой. В таких условиях плохо развивается и сама корневая система, и надземная масса. Помочь растению в этом случае можно несколькими способами: накрыть его колпаком из полиэтиленовой плёнки, установить на батареи открытые ёмкости с водой, разместить на них увлажнённую ткань, чаще сбрызгивать растения из ручного пульверизатора.

Борьба с вредителями

Как обезопасить яблони и груши от цветоеда и плодожорки?

Е. Василенковский, Корочанский р-н — Прежде всего надо по возможности уничтожить зимующие стадии этих вредителей или создать неблагоприятные условия для их развития. У яблонного цветоеда зимуют взрослые жуки, а у плодожорок — гусеницы в верхнем слое почвы, опавшей листве, в трещинах коры и других укромных местах. Полезно провести глубокую обработку почвы, очистку и побелку штамбов и скелетных ветвей, а также укрыть старым рубероидом приствольные круги.

Жуки цветоеда начинают пробуждаться, когда среднесуточная температура превысит плюс 6°, но и при плюс 10° они летать ещё не могут, их основная масса поднимается ползком по стволу. В этот период используйте ловчие пояса. Их можно сделать даже из липучих лент для мух.

Сложные взаимоотношения цветоеда с температурой позволяют применить в борьбе с ним иной способ — резко встряхните дерево или ветви рано утром, когда температура воздуха еще не поднялась выше 10°. Предварительно под деревом расстелите плёнку или мешковину, упавших жуков сразу соберите и уничтожьте. Этот приём лучше провести несколько раз в период от набухания почек до бутонизации.

Плодожорки повреждают плоды с момента образования завязей и до уборки урожая, нанося порой колоссальный ущерб. Одна гусеница может повредить до 3 плодов. Ловчие пояса, если они не были установлены заранее, ставят сразу после обнаружения первой повреждённой падалицы, их, кстати, надо собирать постоянно.

Для борьбы с цветоедом и плодожоркой обычно бывает достаточно двух обработок деревьев ядохимикатами. Против цветоеда опрыскивание проводят в фазу «зелёного конуса» и в фазу разрыхления бутонов. В средней полосе России обычно это середина апреля и середина мая. Из инсектицидов наиболее эффективен препарат фуфанон.

Первое опрыскивание против плодожорки проводят через 10-15 дней, а второе — через 20-25 дней после окончания цветения одним из следующих препаратов: фитоверм, карбофос, децис и другими, разрешёнными для применения на садовых участках.

Подкормка и обрезка

У меня на участке кислая почва. Какие виды минеральных удобрений нужно использовать для подкормок овощных культур, особенно моркови, столовой свёклы, капусты белокочанной и цветной?

Е. Скубенко, Белгородский р-н — Перечисленные овощные культуры предпочитают нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому надо в первую очередь провести известкование такой почвы. 2-3 килограмма на квадратный метр доломитовой муки до перекопки разбрасывают по поверхности и перемешивают с почвой граблями или плоскорезом на глубину 8-10 см. При последующих подкормках используют мочевину — 20 г на 10 л воды, с добавлением 1 г молибденово-кислого аммония. Молибден способствует снижению содержания нитратов в овощной продукции, выращиваемой на кислых почвах. Можно также использовать для подкормок аммофос и азофоску.

Снижению кислотности почвы способствует и внесение навоза или перегноя (4-6 кг на 1 кв. м) с добавлением фосфоритной муки (200-300 г на 1 кв. м). Только навоз и перегной под морковь и свёклу следует вносить под предшествующую культуру, а под капусту — при осенней перекопке грядки.

Осенью не успел сделать обрезку чёрной смородины и крыжовника. Можно ли это сделать в апреле? Какие побеги у них надо удалять?

А. Самойлов, Ивня

— Кусты всех видов смородины и некоторых сортов крыжовника сильно загущаются, что отрицательно влияет на качество ягод, затрудняет их сбор, способствует развитию болезней и вредителей, снижает урожайность. У этих кустарников ранней весной начинается вегетация, поэтому обрезку желательно провести до начала набухания почек в начале апреля.

Цель обрезки — сформировать незагущенный куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно расположенными побегами. Плодоносящий куст чёрной смородины должен состоять из 10-12 ветвей разного возраста, в том числе из 5-6 однолетних самых сильных побегов, 3-4 ветвей 2-3-летнего возраста и 2-3 ветвей 4-5-летнего возраста. У красной и белой смородины ветви дают хороший урожай до 7-8 лет, у чёрной смородины и крыжовника — до 7-8 лет. Старые ветви отличаются тёмной окраской коры, слабым приростом, мелкими почками и наличием отмирающих плодовых образований.

Сорта крыжовника сильно отличаются по побегообразовательной способности. Одни сорта, такие как Юбилейный, Чёрный негус и др., сильно загущаются и нуждаются в систематическом прореживании, а у других, например Родина, Розовый 2 и др., такой необходимости нет. У них достаточно убрать только ветви, лежащие на земле, повреждённые и поломанные. Оптимальное количество ветвей у взрослых кустов крыжовника должно составлять 20-25 штук, в том числе 4-5 однолетних прикорневых побегов.

При обрезке крыжовника и смородины необходимо укорачивать однолетний прирост на сильную почку, чтобы стимулировать рост боковых побегов. При удалении ветвей их срезают как можно ниже, лучше — на уровне почвы. У раскидистых кустов часть ветвей, растущих вниз, удаляют совсем или переводят на побег, растущий вверх. Я это делаю на своём участке сразу после уборки урожая, толку от таких ветвей мало, а весной они могут привести к разлому кустов. Естественно, надо также удалять слабые и больные ветви, особенно со следами почкового клеща.

После обрезки кусты выглядят довольно жалко, но подойдёт время сбора урожая, и вы убедитесь, что обрезка не была чрезмерной, и благодаря ей удалось получить хороший урожай крупных ягод.