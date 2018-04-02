Брэдли Купер не выпускал из своих объятий дочь на праздновании Пасхи: фото

В семье Брэдли Купера Ирины Шейк череда праздников. В конце марта влюбленные отметили первый день рождения своей дочери Леи, а вчера вместе с малышкой отправились на мероприятие, приуроченное к Пасхе. Российская модель и голливудский актер не стали наряжаться по этому случаю, а предпочли комфортный стиль.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина появилась на публике в свитшоте и черных легинсах, которые подчеркнули ее безупречную фигуру. По всей видимости, новость о ее второй беременности оказалась слухом, и пара лишь задумывается о пополнении. Брэдли предпочел для праздника спортивный костюм темно-синего цвета. Актер держал на руках малышку Лею, ни на секунду не выпуская ее из своих объятий. Кажется, Леа была не против такого внимания.

Брэдли Купер с дочкой

Брэдли Купер с дочкой

Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.