Не удивляйтесь, если вас потянет на уборку

Даже если Вам сложно назвать себя педантом или аккуратистом, на этой неделе все изменится, и желание навести порядок родится само собой. Проявиться оно может абсолютно в любой сфере.

Потянуло на уборку? Не удивляйтесь и не сопротивляйтесь. Пространство вокруг должно быть в чистоте.

Захотелось привести в порядок тело и съесть на диету? Вперед! Сейчас все получится легко. Можно устроить неделю правильного питания: никакого фастфуда, сахара и еды на ночь.

Физические упражнения на этой неделе будут по-настоящему в радость. У кого нет времени на спортзал, пройдитесь пешком, прокатитесь на самокате или велосипеде.

А еще пришло время для замены зимнего гардероба весенним. Хотя эта процедура просто заколдованная и всегда дублируется. Знаете, когда, вы только помыли и убрали всю зимнюю обувь и одежду, как проходит неделя — и нужно снова доставать.

Деньги, как известно, тоже любят порядок и счет. Кроме обязательных платежей, запланируйте часть средств на то, что доставляет вам удовольствие. Даже если это будет какая-то мелочь. Радость нужно вводить в систему.

И самое главное: держите в порядке свое эмоциональное состояние. Не подключайтесь к плохим вирусным новостям, старайтесь принимать в себя побольше положительной информации. Сохраняйте хорошее расположение духа и пусть это станет привычкой.

Всем отличной недели!

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