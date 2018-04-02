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Не удивляйтесь, если вас потянет на уборку
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Не удивляйтесь, если вас потянет на уборку 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Даже если Вам сложно назвать себя педантом или аккуратистом, на этой неделе все изменится, и желание навести порядок родится само собой. Проявиться оно может абсолютно в любой сфере.
Потянуло на уборку? Не удивляйтесь и не сопротивляйтесь. Пространство вокруг должно быть в чистоте.
Захотелось привести в порядок тело и съесть на диету? Вперед! Сейчас все получится легко. Можно устроить неделю правильного питания: никакого фастфуда, сахара и еды на ночь.
Физические упражнения на этой неделе будут по-настоящему в радость. У кого нет времени на спортзал, пройдитесь пешком, прокатитесь на самокате или велосипеде.
А еще пришло время для замены зимнего гардероба весенним. Хотя эта процедура просто заколдованная и всегда дублируется. Знаете, когда, вы только помыли и убрали всю зимнюю обувь и одежду, как проходит неделя — и нужно снова доставать.
Деньги, как известно, тоже любят порядок и счет. Кроме обязательных платежей, запланируйте часть средств на то, что доставляет вам удовольствие. Даже если это будет какая-то мелочь. Радость нужно вводить в систему.
И самое главное: держите в порядке свое эмоциональное состояние. Не подключайтесь к плохим вирусным новостям, старайтесь принимать в себя побольше положительной информации. Сохраняйте хорошее расположение духа и пусть это станет привычкой.
Всем отличной недели!
Анна Проничева, профессиональный астролог, https://www.facebook.com/an.pronicheva/,
https://www.instagram.com/an.pronicheva/
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