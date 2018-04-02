«У тебя нет души!»: Дилан О’Брайен заступился за Дэвида Хогга 

Дилан О’Брайен (Dylan’Brien) встал на защиту Дэвида Хогга (David), активиста из Паркленда, которому удалось спастись во время стрельбы на территории одной из школ города.
Телеведущая Лара Ингрэм (Laura) написала в своем сообщение, высмеивающее молодого человека. «Дэвида не приняли в четыре колледжа, в которые он подавал документы, и он рыдает по этому поводу», — злобно написала Лара. На девушку обрушилась тонна гневных комментариев. В числе защитников юноши оказался и Дилан. «У тебя нет души!» — написал актер под постом Лары. У-летнего Дилана вообще нет привычки скрывать свое мнение. После того, как Fox выложили репортаж с марша «The», открыто оскорбляя учеников, Дилан ответил на это репликой «Это отвратительно».
В ответ на сообщение Лары Дэвид прикрепил список спонсоров ее тв-шоу The, предлагая своим подписчикам позвонить или написать одному из них и сообщить о том, что они не одобряют поведение телеведущей. NPR сообщает, что некоторые рекламодатели откликнулись на предложение активиста.
Несмотря на столь негативное отношение со стороны некоторых медийных персон, среди звезд нашлось немало и тех, кто поддержал Дэвида и других школьниках в их борьбе. В Мартовском марше приняли участие Леди Гага (Lady), Деми Ловато (Demi), Яра Шахиди (Yara). Тейлор Свифт (Taylor) и Селена Гомес (Selena) поддержали участников события постами в.
«Никто не должен идти в школу, боясь быть застреленным. Или в ночной клуб. Или на концерт. Или в кинотеатр», — написала в своем профиле Тейлор.
«Защищайте детей, а не оружие», — коротко прокомментировала свое отношение к происходящему Селена.