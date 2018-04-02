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«У тебя нет души!»: Дилан О’Брайен заступился за Дэвида Хогга
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«У тебя нет души!»: Дилан О’Брайен заступился за Дэвида Хогга 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Дилан О’Брайен (Dylan’Brien) встал на защиту Дэвида Хогга (David), активиста из Паркленда, которому удалось спастись во время стрельбы на территории одной из школ города.
Телеведущая Лара Ингрэм (Laura) написала в своем сообщение, высмеивающее молодого человека. «Дэвида не приняли в четыре колледжа, в которые он подавал документы, и он рыдает по этому поводу», — злобно написала Лара. На девушку обрушилась тонна гневных комментариев. В числе защитников юноши оказался и Дилан. «У тебя нет души!» — написал актер под постом Лары. У-летнего Дилана вообще нет привычки скрывать свое мнение. После того, как Fox выложили репортаж с марша «The», открыто оскорбляя учеников, Дилан ответил на это репликой «Это отвратительно».
В ответ на сообщение Лары Дэвид прикрепил список спонсоров ее тв-шоу The, предлагая своим подписчикам позвонить или написать одному из них и сообщить о том, что они не одобряют поведение телеведущей. NPR сообщает, что некоторые рекламодатели откликнулись на предложение активиста.
Несмотря на столь негативное отношение со стороны некоторых медийных персон, среди звезд нашлось немало и тех, кто поддержал Дэвида и других школьниках в их борьбе. В Мартовском марше приняли участие Леди Гага (Lady), Деми Ловато (Demi), Яра Шахиди (Yara). Тейлор Свифт (Taylor) и Селена Гомес (Selena) поддержали участников события постами в.
«Никто не должен идти в школу, боясь быть застреленным. Или в ночной клуб. Или на концерт. Или в кинотеатр», — написала в своем профиле Тейлор.
«Защищайте детей, а не оружие», — коротко прокомментировала свое отношение к происходящему Селена.
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