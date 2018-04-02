Блогер Вера Афанасьева: «Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок»

Давным-давно в семье бедного башмачника родился крохотный мальчик.

Рос он болезненным и нервным и очень боялся ходить в школу, потому что там строгие учителя били розгами неприлежных детей, а учился он из рук вон плохо.

Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он поехал в столицу. «Хочу быть знаменитым» — сказал он на прощание своей матушке, и та отпустила его, в надежде, что сын скоро вернётся.

В столице добрые люди попросили за него короля, чтобы тот позволил ему учиться в школе, и он учился, но грамоте не научился и до конца жизни писал с ошибками.

Из-за скромности он не женился, и бог не дал ему детей.

Но домой он так и не вернулся. И теперь ему установлены памятники, его именем названы улицы, парки, театры и даже астероид.

Он стал великим сказочником, и мир, конечно, прожил бы без Оле Лукойе, Снежной Королевы, Дюймовочки, гадкого утёнка и стойкого оловянного солдатика, но сделал бы это много хуже и куда скучнее.

Потому что «жизнь каждого человека — это сказка, написанная пальцами Бога».

Сегодня день рождения Ганса Христиана Андерсена, величайшего сказочника и мудреца. Он родился в 1805 г.