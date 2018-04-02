Нижегородка устроила истерику на шоу «Холостяк»

В новой серии проекта «Холостяк» Егор Крид разделил девушек, которые борятся за его любовь, на две футбольных команды. Ради победы девушки забыли о том, что это непривычное для них дело и бились изо всех сил. Нижегородку Настю Смирнову выбрали капитаном одной из команд, потому что она, по словам девушек, «наша мать, лидер, самая боевая из нас». Но вот привести свою команду к победе Насте не удалось — в итоге она заплакала и ушла с поля, у девушки болела нога. Егор успокоил нижегородку.

Команда победителей вместе с Егором пошла смотреть на игру футбольного клуба «Барселона». Настя опять не попала на это свидание. В прошлый раз, как писал NN.RU, она не успела вовремя собраться, чтобы поехать на групповое свидание, а на встречу один на один Егор ее пока не звал.

Вечером Егор навестил всех девушек на вилле и угостил их вкусностями. Перед уходом заявив, что одна участница сегодня уйдет домой. Злополучный конверт получила подруга Насти Аида, что вызвало у нижегородки бурю негодования. Она долго плакала и кричала, что «это несправедливо, почему честные и искренние люди уходят, а остаются малолетние потаскухи». Другие участницы не поняли реакции нижегородки, они стали говорить, что Настя делает это специально на камеру.

Оказалось, что «изгнание» Аиды было розыгрышем и на самом деле в аэропорту ее ждал Егор Крид, чтобы улететь на свидание. Но девушки в доме об этом не знали и утром Настя устроила им новый разнос, потому что они недостаточно грустно провожали Аиду.

Заветной розы от Холостяка в этом выпуске нижегородка не получила, впрочем как и все остальные девушки. Во время свидания Аида рассказала Егору, что у одной из участниц — Сони — был секс с мужчиной из съемочной группы. Егор выгнал Соню, сказав, что ему действительно жаль, что она так поступила.