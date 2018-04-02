Ещё
«Она две недели назад умерла»: сенсационное заявление о Волочковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она две недели назад умерла»: сенсационное заявление о Волочковой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Об Анастасии Волочковой высказалась жена ее бывшего водителя Александра Скиртача Софья. Женщина обнародовала сенсационные данные.
Уже пять месяцев Александр Скиртач находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена, что бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Недавно состоялось очередное судебное заседание. На нем присутствовала супруга Скиртача Софья.
Взвинченная женщина не стала молчать и выдала все, что у нее накопилось. «Славу богу, я ей в зале заседания сумкой по башке не врезала. У нее вид: она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да, меня трясет», — заявила Софья Скиртач в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Она высказала уверенность, что Волочкова мстит ее супругу потому, что он отказал ей в интимной близости. «Она его хотела. А он ей не дал. И сел в СИЗО», — хлестко заявила Скиртач. Софья развила мысль: «Поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее ***».
В программе жена Скиртача выдала как на духу: якобы Волочкова ведет двойную бухгалтерию, чтобы не платить налоги. К примеру, ни один сотрудник балерины официально не трудоустроен. Тот жеи Александр Скиртач получал зарплату 80 тысяч рублей в конверте. Самое интересное, что Анастасия подтвердила, что мужчина не был официально трудоустроен у нее. Балерина заявила, что между ними была словесная договоренность, и ничего плохого она в этом не видит.
Дни.ру: последние новости
Особенная дочь Хакамады откровенно о беременности Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев кемеровчанину Вострикову: "Боль не уходит" У Брежневой появилась молодая соперница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцов и Дроздова показали приемную дочь20
Квитко показала странные пятна на огромной груди12
Что нельзя позволять мужчине в постели57
Звезды разной величины: рост и вес знаменитостей1
7 худших мест для занятия сексом64
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение