«Она две недели назад умерла»: сенсационное заявление о Волочковой

Об Анастасии Волочковой высказалась жена ее бывшего водителя Александра Скиртача Софья. Женщина обнародовала сенсационные данные.

Уже пять месяцев Александр Скиртач находится в СИЗО . Анастасия Волочкова уверена, что бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Недавно состоялось очередное судебное заседание. На нем присутствовала супруга Скиртача Софья.

Взвинченная женщина не стала молчать и выдала все, что у нее накопилось. «Славу богу, я ей в зале заседания сумкой по башке не врезала. У нее вид: она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да, меня трясет», — заявила Софья Скиртач в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ

Она высказала уверенность, что Волочкова мстит ее супругу потому, что он отказал ей в интимной близости. «Она его хотела. А он ей не дал. И сел в СИЗО», — хлестко заявила Скиртач. Софья развила мысль: «Поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее ***».

В программе жена Скиртача выдала как на духу: якобы Волочкова ведет двойную бухгалтерию, чтобы не платить налоги. К примеру, ни один сотрудник балерины официально не трудоустроен. Тот жеи Александр Скиртач получал зарплату 80 тысяч рублей в конверте. Самое интересное, что Анастасия подтвердила, что мужчина не был официально трудоустроен у нее. Балерина заявила, что между ними была словесная договоренность, и ничего плохого она в этом не видит.