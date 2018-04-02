Жительница Нижегородской области организовала производство уникальных детских кроваток

Две решётки, две спинки — казалось бы, что может быть сложного в детских кроватках? Однако Лариса БУНТИКОВА из Уренского района знает, как важна здесь каждая деталь. Ведь кроватка малыша не просто спальное место, а точка, из которой он начинает познавать мир, учится вставать на ножки, делать первые шаги. Исходя из этого мастер и разрабатывает свои модели, которые пользуются популярностью далеко за пределами Нижегородской области.

Лучшее дерево — берёза

Десять лет назад Лариса Петровна Бунтикова с мужем Вадимом Юрьевичем открыли цех по производству детских кроваток в рабочем посёлке Арья. До этого она ещё лет пять делала их на частном предприятии.

— Лучшее дерево для детской кроватки — берёза, — уверена Лариса Петровна. — Никакое другое с этим деревом не сравнится: осина слишком мягкая и недолговечная, дуб сложный в обработке, да и изделие получается очень тяжёлым и дорогостоящим, сосна усыхает, и решётка будет рассыпаться. А береза упругая, и даже когда она высохнет, объём не потеряется, поэтому все детали будут по-прежнему плотно подогнаны.

К тому же натуральная берёза сама по себе очень красива, поэтому Лариса Петровна любит покрывать изделия прозрачным экологически чистым аквалаком. От него вреда не будет, даже если попробовать кроватку на зубок.

От сына — внуку

В цехе холодно, но от такой работы на душе у мастера тепло — любимое дело близко ей и как специалисту, и как маме. Конечно, дети уже выросли. Старший сын, 23-летний Андрей, работает вместе с родителями. Младшему, Денису, — 14, и он уже тоже тянется помогать в семейном деле.

— Если кроватка сделана по всем правилам и на совесть, она может служить много лет, передаваясь из поколения в поколение, — считает Лариса Бунтикова. — Например, я храню кроватку старшего сына. Надеюсь, она дождётся внуков.

Кстати, на детские кроватки тоже существует мода. Одно время заказчики Бунтиковых предпочитали кроватки попроще, так называемые «экономки». Сейчас лучше берут «две в одной», которые могут быть сначала качалкой, а потом ставятся на колёсики. А ещё стали популярны кроватки-трансформеры, которые можно преобразовать в кресла со столиком или в манеж.

— Сейчас мы тоже работаем над этим, — признаётся Лариса Петровна. — Хочется идти в ногу со временем.

Домик в детской

Делают они и кровати для детей дошкольного и школьного возрастов. Здесь фантазия может развернуться во всю ширь. Например, спросом пользуются кровати-домики с подобием крыши и трубой сбоку.

— Такие домики смотрятся красиво, и внутри они уютные, но занимают больше места, чем обычные, поэтому комната должна быть достаточно просторной, — поясняет мастер.

Работая столько лет на производстве кроваток, Лариса Петровна может судить о состоянии демографии. Говорит, года два назад больше заказывали двухъярусные детские кровати — видимо, в семьях чаще рождались дети с небольшой разницей в возрасте.

Кстати, некоторые станки для изготовления кроваток муж Ларисы Петровны делал самостоятельно, какие-то усовершенствовал. Благодаря его стараниям они и сегодня исправно служат. Сама Лариса Петровна умеет работать на всех станках: сверлит, вытачивает, шлифует, красит и упаковывает. В общем, владеет всем технологическим процессом.

Недостатка в заказчиках у Бунтиковых нет — и оптом берут для детских садиков и магазинов, и сами заказчики приезжают, чтобы сделать кроватку «с изюминкой», например, покрасить особым образом или внести какие-то изменения в конструкцию. Отправляются их кроватки и в другие регионы: в Санкт-Петербург, Уфу, и даже в другую страну — в Белоруссию.

Лариса Петровна уже не может сосчитать, сколько кроваток сделала за 15 лет работы А уж сколько ребятишек в этих кроватках выросло!

— Все знакомые и соседи наши кроватки покупают, — улыбается Лариса Петровна. — Зайдём к кому-то в гости, а там в нашей кроватке малыш спит. Так тепло на душе становится — не зря трудимся, нужны мы людям!