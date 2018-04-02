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В Башкирии усилят контроль за питанием в больницах
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В Башкирии усилят контроль за питанием в больницах 

АиФ-Уфа 52 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Анвар Бакиров доложил о мерах, направленных на улучшение качества питания в лечебных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
По словам А. Бакирова, в ведомстве создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Госкомитета по торговле и защите прав потребителей, Территориального ФОМС, Роспотребнадзора РБ, «Испытательного центра». В числе поставленных задач — разработка программ организации и проведения контроля за организацией лечебного питания; разработка единого меню с различными вариантами диет для большинства категорий пациентов. «В январе — феврале текущего года направлено на экспертизу 310 образцов продуктов питания и готовой продукции. Исходя из результатов анализа можно сказать, что поставщики ощутили на себе контроль и процент поставки некачественной продукции снижается, — рассказал Анвар Бакиров. — По всем случаям несоответствия продуктов питания требованиям нормативной документации учреждения проводят претензионную работу». На 1 марта выставлено 46 претензий с требованием замены продукции ненадлежащего качества, один контракт расторгнут. Все учреждения в случае замены некачественной продукции направляют продукты питания на повторную экспертизу.
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