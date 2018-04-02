В Башкирии усилят контроль за питанием в больницах

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Анвар Бакиров доложил о мерах, направленных на улучшение качества питания в лечебных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.