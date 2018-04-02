Чем спорт опасен для интимной жизни

Спорт становится все популярнее — из инстаграма и обложек журналов на нас смотрят девушки с идеально подтянутым прессом, а в парке невозможно прогуляться, не встретив пару десятков бегунов.

И это прекрасно — спорт полезен и приятен, до тех пор, пока вы занимаетесь им ради себя и ради удовольствия. Но если вы худеете в страданиях от того, что вы сейчас себе не нравитесь и у вас никогда не получится это исправить, то это сильно повлияет на все стороны вашей жизни. И в первую очередь это коснётся секса — потому что скованный партнёр теряет желание. Если на работе вас связывает контракт, а с родными — гены, то в постели вас не связывает ничего кроме согласия. И если вы находитесь в страхе, то перестаёте хотеть и интимная жизнь летит в тартарары.

Интимную жизнь, как всякую, разрушает недовольство собой. Важно осознать свои страхи и желания, чтобы не плакать в спортзале, листая инстаграм фитоняшек. Если вы решили, что вы точно хотите изменить свою фигуру — похудеть и подтянуть мышцы, то вам надо знать главный секрет походов в спортзал, их суперсилу. Но покупая абонемент в зал, стоит помнить о том, что у усердных занятий есть негативная сторона.

1. Спорт может нанести ущерб самооценке

Зависимость между занятиями спортом и похудением не такая прямая, как кажется. Для того чтобы достичь впечатляющих результатов необходимо не просто «качаться», но соблюдать диету, правильно подбирать вид и степень нагрузки и уделять этому много времени и сил. А если вы буквально заставляете себя ходить в зал, не обращая внимания на собственные желания, но при этом не видите результаты — это негативно скажется на самооценке. А чем ниже самооценка — тем сложнее открыться партнеру и начать наслаждаться сексом.

2. Снижение чувствительности

Исследования, проведенные в 2012 и 2014 годах, показали, что чересчур интенсивные занятия велоспортом могут отрицательно сказаться на состоянии мышц тазового дна и вызвать нечувствительность половых органов, что влияет на ощущения от секса. Давление велосипедного седла на промежность приводит к снижению чувствительности. Конечно, это не значит, что необходимо запретить женщинам занятия велоспортом — но мы можем посоветовать дополнить их упражнениями, которые способствуют укреплению мышц таза.

3. Травмоопасность

Готовясь к марафону или к соревнованию по тяжелой атлетике, сложно избежать травм. Но и у начинающих спортсменок особенно часто встречаются травмы коленного и тазобедренного сустава, особенно если они подходят к делу со всем энтузиазмом и без должного понимания техники безопасности. Конечно, такие травмы не способствуют богатой сексуальной жизни (хотя вы точно узнаете, насколько заботливым может быть ваш партнер). Поэтому старайтесь не брать максимальный вес или пробежать ультрамарафон на первых же тренировках.

И помните: спорт — не панацея, особенно если подходить к нему любительски и без помощи тренера. Да, это обойдется вам в определенную сумму, однако стоит того, ибо делая упражнения самостоятельно можно как минимум не получить никакого результата и как максимум причинить вред своему здоровью.

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