Жителей района Новогиреево приглашают в Метрогородок на огромный кулич

Поучаствовать в изготовлении гигантского кулича вместе с прихожанами Храма святого преподобного князя Даниила Московского в Метрогородке, а затем отведать его на Пасху новогиреевцев пригласила депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево и прихожанка этого храма Мария Лопухина.

На подворье Храма святого преподобного князя Даниила Московского в Метрогородке по традиции испекут кулич-богатырь. На него истратят пятьдесят килограммов муки, сто яиц, десять килограммов сахара, двадцать килограммов изюма и более десяти литров святой воды для замеса теста. А попробовать этот необычайный кулич смогут все желающие после воскресного пасхального богослужения 8 апреля.

Адрес Храма святого преподобного князя Даниила Московского: Открытое шоссе, владение 31. Телефон для справок: 8 (903) 753-40-27.

Фото Храма святого преподобного князя Даниила Московского в Метрогородке.