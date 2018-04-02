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Жителей района Новогиреево приглашают в Метрогородок на огромный кулич
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Жителей района Новогиреево приглашают в Метрогородок на огромный кулич 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Поучаствовать в изготовлении гигантского кулича вместе с прихожанами Храма святого преподобного князя Даниила Московского в Метрогородке, а затем отведать его на Пасху новогиреевцев пригласила депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево и прихожанка этого храма Мария Лопухина.
На подворье Храма святого преподобного князя Даниила Московского в Метрогородке по традиции испекут кулич-богатырь. На него истратят пятьдесят килограммов муки, сто яиц, десять килограммов сахара, двадцать килограммов изюма и более десяти литров святой воды для замеса теста. А попробовать этот необычайный кулич смогут все желающие после воскресного пасхального богослужения 8 апреля.
Адрес Храма святого преподобного князя Даниила Московского: Открытое шоссе, владение 31. Телефон для справок: 8 (903) 753-40-27.
Фото Храма святого преподобного князя Даниила Московского в Метрогородке.
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