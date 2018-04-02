Пасхальные венки своими руками: 4 мастер-класса и 26 идей

Сначала — немного о символике венка. Пасхальный венок, олицетворяющий вечную жизнь, — один из символов праздника Пасхи. Сама его круглая форма заключает в себе понятие вечности и бесконечности, плюс — отсылает к образу солнца, каждую весну возвращающего природу к жизни. Цветы и листья, которыми украшают венок, несут тот же смысл. Яйцо — символ чуда рождения, заяц или кролик — плодородия и процветания.

Венками можно украсить дверь, как входную, так и дверь в комнате, можно повесить венок на стену, на окно или положить его в центр стола вместо букета. Также пасхальный венок, особенно — сделанный своими руками, может стать прекрасным подарком к празднику. Вашему вниманию — несколько простых способов изготовления пасхального венка и идеи его оформления.

Венок на основе из веточек: мастер-класс

Фото: thehappyhousie.porch.com Этот венок сделан из искусственных, имитирующих натуральные, листьев и цветов вербы. Подберите их так, чтобы внутри была гибкая проволока, это облегчит формирование букета. Для такого венка вам потребуется: — круглая заготовка для венка из веток (продаётся в флористических и рукодельных магазинах); — искусственные веточки с листьями и цветами (можно купить там же); — ленты для украшения.

1. Обвейте заготовку веточками с листьями.

Фото: thehappyhousie.porch.com 2. Добавьте ветки с цветами.

Фото: thehappyhousie.porch.com 3. Перевяжите венок лентами.

Фото: thehappyhousie.porch.com Варианты венков из искусственных цветов на заготовке из веток:

Фото: timewiththea.com Фото: giselagraham.co.uk Фото: mycraftyspot.com Фото: forchee.com Поделки к Пасхе своими руками: 33 идеи

Венок на объёмной основе с гнездом и цветами из ткани: мастер-класс

Фото: blog.consumercrafts.com Для такого венка лучше заранее подготовить веточки от деревьев, поставив их в воду, чтобы почки успели слегка раскрыться. Впрочем, и без этого венок будет смотреться хорошо.

Вам потребуется: — объёмная круглая заготовка для венка (продаётся в флористических и рукодельных магазинах); — несколько пенопластовых заготовок в форме яиц (можно купить там же); — искусственные цветы из ткани (продаются там же, при желании можно сделать их самостоятельно из ткани, пуговиц и проволоки); — гнёздышко из сухой травы; — лента; — краски — голубая и цвета бронзы; — клей; — проволока; — булавки-гвоздики.

Фото: blog.consumercrafts.com 1. Закрепив булавками начало ленты, оберните ею основу для венка. Конец ленты также закрепите булавками.

Фото: blog.consumercrafts.com 2. Насадите пенопластовые яйца на зубочистки, поместите на основу (например, упаковку от яиц), покрасьте краской и дайте высохнуть. Окунув сухую кисть в бронзовую краску, сделайте на них крапинки.

Фото: blog.consumercrafts.com 3. Чтобы скрепить ветки в пучок, можно воспользоваться проволокой. Затем прикрепите ветки к основе булавками в нескольких местах.

Фото: blog.consumercrafts.com 4. С помощью клея закрепите раскрашенные яйца в гнезде. Затем прикрепите проволокой само гнездо к веткам.

Фото: blog.consumercrafts.com 5. Украсьте ветки цветами из ткани.

Фото: blog.consumercrafts.com 6. Не забудьте петлю из ленты сверху — на неё вы повесите венок.

Фото: blog.consumercrafts.com Варианты венков на объёмной основе:

Фото: blog.consumercrafts.com Фото: the36thavenue.com Фото: flamingotoes.com Фото: oakcityfolk.com Венок из живых или искусственных розочек: мастер-класс Такой венок вы можете сделать, воспользовавшись как живыми, так и искусственными цветами. Венок из живых роз будет радовать вас не так долго, зато выглядит он гораздо эффектнее. Бонус — великолепный аромат.

Фото: ashandcrafts.com Вам потребуется: — плетёная из веток заготовка для венка (продаётся в цветочных и рукодельных магазинах); — несколько веток живых или искусственных кустовых роз. 1. Обрежьте бутоны роз, оставляя стебель длиной в несколько сантиметров.

Фото: ashandcrafts.com 2. Вставляйте стебли в основу под прямым углом, формируя венок.

Фото: ashandcrafts.com Варианты венков из роз:

Фото: laurenconrad.com Фото: rachelelizabethcreates.blogspot.com Фото: shelterness.com Венок из тюльпанов: мастер-класс

Фото: u-createcrafts.com Для венка из тюльпанов тоже можно взять как живые, так и искусственные цветы. Также понадобится плетёная основа для венка и лента. 1. Алгоритм изготовления — такой же, как в случае с венком из роз, только тюльпанам стоит оставить стебли подлиннее, чтобы они прочнее держались в венке. Вставляйте цветы в основу под наклоном, формируя венок.

Фото: u-createcrafts.com 2. Закончив, обвяжите венок лентой, сделав петлю.

Фото: u-createcrafts.com Варианты венков из тюльпанов:

Фото: thehowtomom.com Фото: fromthefamilywithlove.com Фото: polkadotchair.com Фото: southerncharmwreaths.com Необычная гирлянда: пасхальные яйца из фетра своими руками

Необычные пасхальные венки Пасхальный венок необязательно должен быть традиционным.

Можно сделать венок, например, из пялец:

Фото: kenarry.com Или из пластиковых яиц:

Фото: crazylittleprojects.com Фото: u-createcrafts.com Из маленьких игрушек, например, кроликов:

Фото: electricallyvintage.com Фото: triedandtrueblog.com …или пушистых цыплят:

Фото: craftaholicsanonymous.net Можно добавить птичек, сшитых из ткани:

Фото: helenphilipps.blogspot.com Венок может быть и не совсем обычной формы:

Фото: sprinklesomefun.com Фото: cheeriosandlattes.com …и даже вовсе не быть венком.

Фото: 3littlegreenwoods.com Фото: homemademodernblog.com