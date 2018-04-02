Что с вами будет: прогноз для всех знаков зодиака на апрель

На чем сосредоточиться в этом месяце? Как лучше всего проводить время с детьми? И на какие бьюти-процедуры отправиться? Рассказывает астролог Лилия Любимова.

Здоровье: избегайте слишком сильных физических нагрузок. Старайтесь больше ходить пешком, добавьте в свою программу кардиотренировки. Не спешите кушать мороженное или пить холодные напитки — есть вероятность получить ангину или бронхит.

Красота: стоит максимально сосредоточиться на натуральной косметике. Хороши будут «бабушкины рецепты»: например, маски для волос из продуктов, которые лежат в холодильнике.

Дети: снизьте вашу планку ожиданий относительно детей. В этом месяце они могут вести себя совершенно не так, как бы вам этого хотелось.

Карьера: в начале месяца возможны конфликты с начальством и неудовлетворенность результатами своей работы. Вы слишком упрямы, импульсивны и склонны забывать о том, что не только ваше мнение может быть правильным. Постарайтесь сохранять спокойствие. Если вам хочется поспорить ради принципа — не стоит этого делать.

Любовь: в этом месяце придется немного набраться терпения. Отношения станут чуть более спокойными и сдержанными. Вам может даже быть скучно. Станьте генератором идей! Найдите занятие, которое будет интересно и вам, и вашему любимому человеку.

Телец

Здоровье: здоровье в этом месяце вас не будет сильно беспокоить. Поддерживайте свое хорошее самочувствие правильным питанием и регулярными тренировками. Особое внимание стоит обратить на состояние зубов. Если вы давно не посещали стоматолога — сделайте это как можно скорее.

Красота: подчеркивайте вашу естественную красоту. Не поленитесь встать пораньше на 10 минут и сделать легкий макияж. Комплименты вам гарантированы!

Дети: проводите со своим ребенком больше времени и обязательно находите возможность поговорить по душам, несмотря на занятость.

Карьера: ваш успех полностью зависит от вас самих. Чем больше вы будете стараться, тем лучше будет результат. Не бойтесь брать на себя больше обязанностей, чем обычно. Месяц также подходит для крупных вложений и расширения бизнеса.

Любовь: в апреле вы будете очень очаровательны и привлекательны. Возможны новые знакомства и яркие впечатления. Если вы находитесь в отношениях — подумайте, как вы можете удивить свою вторую половинку и влюбить в себя заново.

Близнецы

Здоровье: кажется, ваш иммунитет еще не до конца восстановился после зимы. Выходите из спячки! Закаляйтесь, пейте витамины и не ленитесь заниматься спортом. Старайтесь избегать мест массового скопления людей: есть вероятность простудиться.

Красота: отличное время для перемен. Все изменения во внешности (особенно те, которые вы давно планировали) будут удачными.

Дети: отношения с детьми будут вас радовать. Займитесь творчеством со своим ребенком: рукоделием, рисованием. Совместные посещения мероприятий вас также сблизят.

Карьера: месяц прекрасно подходит для важных встреч и переговоров. У вас без особых усилий получается убеждать всех в своей правоте. Если ваш бизнес связан с продажами товаров или услуг — вложите силы в рекламу, и уже очень скоро вы увидите результат.

Любовь: новые романтические знакомства в этом месяце вряд ли произойдут, а в ваших нынешних отношениях все останется по-прежнему. Возможно начало творческих или бизнес-проектов со второй половинкой.

Здоровье: следите за питанием. Возможен набор веса, переедание и тяга к сладостям. Не стоит придерживаться строгих диет — это чревато срывами и перееданиями. Сбалансированный рацион и отсутствие стрессов — залог успеха.

Красота: главный источник красоты — это хороший сон и отсутствие стрессов. Водные процедуры и маски для лица — отличный вариант.

Дети: если хотите достичь взаимопонимания с вашим ребенком — будьте с ним на равных. Разговаривайте с ним как со взрослым и делитесь своим опытом.

Карьера: в середине месяца следите за своим эмоциональным фоном. Вы можете почувствовать значительную усталость и эмоциональное выгорание от работы. Старайтесь не оставлять дела на потом. Делайте их сразу. Будьте внимательны при работе с бумагами: в документы или расчеты может закрасться ошибка.

Любовь: отличный период для личной жизни. Все тихо и спокойно — как вы и любите. Однако звезды советуют вам внести некоторую активность и разнообразие. Например, записаться на парные танцы или мастер-класс по выпечке. Это еще сильнее укрепит ваши отношения.

Здоровье: отличное время, чтобы начать активно заниматься спортом. Даже если у вас нет возможности посещать фитнес-клуб, занимайтесь дома. Периодические упражнения помогут вам быть в тонусе и укрепить сердце.

Красота: не стоит совершать радикальных перемен с внешностью. Подчеркните свою естественную красоту привычными процедурами у косметолога.

Дети: в этом месяце вам как никогда необходим отдых от детской активности. Попросите бабушек и дедушек присмотреть за детьми на выходных.

Карьера: удачный период для работы и развития собственного бизнеса. С помощью своей харизмы вы можете очень многого достичь. Показывайте себя с лучшей стороны, выступайте с идеями, берите на себя лидерские обязанности. Чем более смело вы будете действовать, тем лучше будет результат.

Любовь: то, как сложится ваша личная жизнь, будет напрямую зависеть от ваших действий. Если вы будете показывать свой характер и не сдерживать эмоции — ссор и конфликтов, увы, не избежать. И наоборот: разговаривайте по душам — и вы с партнером сблизитесь еще больше.

Здоровье: на здоровье в этом месяце вам жаловаться не придется. Главное — не испытывайте его на прочность. Берегите себя и свою нервную систему. Не стоит перерабатывать. Находите время для того, чтобы полноценно отдохнуть и расслабиться.

Красота: отличное время, чтобы кардинально сменить образ и стиль в одежде. Если вы давно думали об этом — звезды включают вам зеленый свет.

Дети: не стоит посещать места массового скопления людей. Ребенок может подхватить простуду и сильно переутомиться.

Карьера: вам может очень сильно повезти в этом месяце. Ваши усилия наконец вознаградятся. Выбирайте день, когда начальник в хорошем расположении духа, и смело просите его о повышении заработной платы. Не стоит надеяться, что вас поймут и сами все предложат. Берите инициативу в свои руки.

Любовь: на любовь из-за работы вам может не хватать времени. Это может сильно обижать вашу вторую половинку. Старайтесь находить компромиссы. Попросите вашего любимого человека помочь вам по мере возможностей.

Здоровье: могут напомнить о себе старые травмы. Будьте внимательны на работе и в быту. Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте внимательны за рулем и избегайте употребления алкогольных напитков.

Красота: месяц отлично подходит для того, чтобы заняться красотой собственного тела. Выбирайте для себя следующие процедуры: массаж, обертывание, пилинг.

Дети: не стоит усердствовать с контролем. Чем меньше вы вмешиваетесь в жизнь детей, тем больше они вам доверяют.

Карьера: в этом месяце вам следует избегать значительных перемен в работе. Не стоит проявлять слишком много инициативы: она может быть наказуема. Сосредоточьтесь на незавершенных делах и проектах, постройте планы на следующий месяц.

Любовь: будьте готовы к тому, что в этом месяце вас захлестнет волна романтики и любви. Могут начаться новые отношения. Если вы состоите в отношениях — в них появится больше нежности и взаимопонимания. Конфликты получится уладить, не дав им начаться.

Скорпион

Здоровье: берегите сердечно-сосудистую систему. Переживания в этом месяце могут вызвать боль в области груди и общее ухудшение самочувствия. Травяные чаи, режим сна и отсутствие стрессов будут для вас самой лучшей терапией.

Красота: избегайте эмоциональных перемен во внешности. Делайте только то, что планировали. Если вам на эмоциях захотелось обрезать волосы — отложите это решение хотя бы на один день и подумайте еще раз.

Дети: найти взаимопонимание с ребенком будет непросто, но вам на помощь придет интуиция. Слушайте ее.

Карьера: не стоит действовать на работе слишком резко и эмоционально. Могут возникнуть конфликты с коллективом и начальством. Также не стоит делиться подробностями своей жизни на работе — это может быть использовано против вас.

Любовь: в этом месяце у вас может обостриться чувство собственничества. Старайтесь не устраивать сцен ревности своему партнеру. Уважайте личную свободу другого человека. Для ревности скорее всего нет повода, но придумать его вам точно захочется.

Стрелец

Здоровье: могут периодически напоминать о себе последствия неправильного питания. Переходите на свежие фрукты и овощи, постарайтесь сделать свой рацион сбалансированным. Если есть возможность — составьте программу питания у диетолога.

Красота: уделите особое внимание волосам. Сделайте новую стрижку, посетите салонную процедуру по уходу за волосами. Результат вас порадует!

Дети: вашим детям в этом месяце чаще чем обычно будет необходимо личное пространство. Отнеситесь к этому с пониманием.

Карьера: Бросьте все силы на работу. Используйте свои коммуникативные навыки и умение нравиться людям. Это прекрасное время для рекламы, поиска клиентов и продвижения. Чем более нестандартно вы будете действовать, тем лучше будет результат.

Любовь: романтические отношения в этом месяце могут затянуть вас с головой. Сильно увлекшись романтикой и чувственными удовольствиями, вы можете совершенно забыть о своих рабочих обязанностях. Старайтесь соблюдать баланс, и ни одна из важных для вас сфер жизни не пострадает.

Козерог

Здоровье: в апреле вы почувствуете значительный прилив сил и энергии. На самочувствии прекрасно скажутся активные занятия спортом. Но если вы знаете, что у вас есть слабые места — берегите их от травм.

Красота: в этом месяце вы сможете сделать ваш образ еще более гармоничным. Постарайтесь отойти от делового и строгого стиля в одежде, попробуйте себя в нежном и женственном образе.

Дети: с детьми вы строги, но справедливы. И это самая верная тактика. Главное — не скупитесь на выражение чувств любви.

Карьера: прекрасное время, чтобы добиться своих целей. Благодаря упорству и трудолюбию вы сможете сделать хороший скачок по карьерной лестнице. Не забывайте о планировании: это поможет вам ничего не забыть и везде успевать.

Любовь: в личных отношениях все будет складываться гармонично. Вы будете вносить в них свой вклад и получать отдачу. Главное, чтобы ваша вторая половинка также принимала активное участие. Старайтесь проводить вместе как можно больше времени.

Водолей

Здоровье: Старайтесь высыпаться и побольше отдыхать. В противном случае вашим постоянным спутником может стать головная боль. Делайте массаж головы и проводите меньше времени за компьютером.

Красота: в этом месяце вы будете сиять! Подчеркните свое внутреннее сияние с помощью пигментированных теней, блеска для губ и сияющей пудры для тела.

Дети: займитесь с детьми творчеством. Это отвлечет вас от повседневных забот, а детям подарит положительные эмоции.

Карьера: месяц обещает быть насыщенным и продуктивным. Возможны поездки, командировки, знакомства с интересными людьми. Есть шанс, что они перерастут в дальнейшее плодотворное сотрудничество. Будьте открыты ко всему новому, и вы обязательно найдете для себя что-то выгодное.

Любовь: на любовном фронте без перемен. Вам даже будет не хватать ярких эмоций и впечатлений. Главное — не стоит драматизировать ситуацию и искать приключения на стороне. Конфликт со второй половинкой может стать затяжным.

Здоровье: апрель может огорчить вас отечностью и набором веса. Не пейте много воды на ночь и старайтесь больше двигаться. Не лишним будет записаться в бассейн. Чем более энергичными вы будете, тем лучше будет ваше самочувствие и внешний вид.

Красота: самые лучшие процедуры — те, которые доставляют вам положительные эмоции. Делайте то, что поднимает вам настроение. Порадуйте себя цветной «бомбочкой» для ванн или необычной маской для лица.

Дети: вам может казаться, что вы говорите с детьми на разных языках. Будьте терпеливы и мудры — это главный ключ к взаимопониманию.

Карьера: в этом месяце у вас могут быть сложности с постановкой карьерных целей. Вы склонны распыляться на многочисленные бытовые задачи и тратить много времени впустую. Сосредоточьтесь. Помните о конечном результате. А ближе к концу месяца ваши старания вознаградятся: и морально, и материально.

Любовь: ваши возвышенные чувства и романтичность могут быть не оценены по достоинству второй половинкой. Не стоит обижаться. В этом месяце вам следует немного спуститься с небес на землю и сосредоточиться на практической составляющей личных отношений.