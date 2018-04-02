Замёрзшая в Соломбале: Мира ждёт хозяина

Если в городе потеряется ребёнок, его обязательно найдут — родители, волонтёры, полицейские. Если заплутает щенок — шансы не велики, да и не у всех хозяев хватит терпения и настойчивости, ведь гораздо легче взять нового пёсика. Так, похоже, и произошло с Мирой.

По словам Марии Исаковой, которая ищет дом Мире, собака пришла к ней на работу в лютые январские морозы в ужасном состоянии. «Худая, грязная, вся в блохах. Хвост был поджат, истощённое тельце содрогалось от холода. Обессиленная, она просто упала у моих ног. Я покормила её, напоила тёплой водой. Осмотрев собаку, я увидела на ней тугой чёрный ошейник, сделанный из обычного ремня. Видимо, бродяжничала Мира долгое время — ошейник был безмерно мал. В глазах мольба. Выгнать я её на морозы не смогла. Вы бы её видели! Два часа слёз — и звонок известной зоозащитнице Архангельска, Ирине Беловой . Она помогла мне найти временную передержку собаке».

Девочке около года, осмотрена ветеринаром, обработана от паразитов. Туалет — только на улицу. Недавно Миру стерилизовали — в подоле щенят не принесёт. Собака очень послушная и доброжелательная, знает команды, игривая, подойдёт в семью с детьми! Вырастет некрупной. Мегаласкучая, просто чудо!

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