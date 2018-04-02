Не йога, но похоже: пилатес, стретчинг и цигун

Настоящие специалисты скептически относятся к современной интерпретации древней практики, пришедшей из Индии, считая, что нельзя называть йогой просто гимнастические упражнения. Йога — это философия жизни, затрагивающая питание, духовную и физическую сферы. Заниматься йогой, конечно, модно, но зачастую — это просто слова, не имеющие под собой базы. Йога подразумевает изменение своего духовного пути, саморазвитие не только физически, но и психологически. Это практика прощения, принятия, созерцания, регулярные аскезы для укрепления тела и духа, работа с чакрами и т. д. Вряд ли каждый посетитель групповых занятий в современных фитнес-центрах за пределами спортклуба помнит о том, что йога пронизывает все сферы жизни.

Многие «йоги» гонятся за тем, чтобы принять ту или иную сложную асану, как будто готовятся к цирковому выступлению, забывая о духовном развитии. Не лучше ли называть вещи своими именами и говорить, что это гимнастика, вдохновленная йогой?

У йоги есть «кузены» — пилатес, стретчинг и цигун, которые со стороны могут быть похожи, но, конечно же, отличаются.

Цигун

Цигун — это древняя китайская практика, смысл которой близок к йогическому: нормализовать уровень энергии в организме, успокоить сознание, развить баланс и координацию. Считается, что в человеческом теле течет жизненная энергия Ци и ее застои приводят к болезням и проблемам. Комплексы специальных упражнений направлены на то, чтобы энергия свободно циркулировала в организме. Современным языком можно сказать, что при занятиях цигуном улучшается крово— и лимфобращение, растяжка и баланс.

Если йога делается в основном на матах и ковриках, то цигун чаще всего выполняется стоя. Для того чтобы практиковать цигун, не нужно быть буддистом. Эта практика не подразумевает религиозной вовлеченности, мантр и поклонения каким-либо богам. Цигун и его воинственную версию тайчи активно практикуют как обычную физкультуру в восточных странах, что является одной из причин долголетия и здоровья.

Пилатес

Пилатес появился в начале 20-го века, когда спортсмен Йозеф Пилатес помогал восстановить здоровье военным, танцорам и спортсменам. Он разработал систему, которая объединяла в себе восточные и западные принципы. Пилатес бывает трех видов — на мате, с приспособлениями (ленты, мячи) и на специальном тренажере. Пилатес на мате визуально мало чем отличается от йоги — это упражнения на растяжку, баланс, дыхание и концентрацию. Но в отличие от йоги пилатес не подразумевает знания названий поз на санскрите, пения мантр и прочих духовных атрибутов индуизма. Занятия нацелены на то, чтобы проработать все мышцы — плавно, но качественно, в особенности «каркас тела» — это мышцы пресса и спины. Пилатес близок к ЛФК, восстановительной лечебной физкультуре.

Стретчинг

Стретчинг (растяжка) со стороны тоже может напоминать йогу — это плавные упражнения на растяжку мышц и суставов, укрепление мышечного корсета. Но опять-таки в отличие от йоги — это просто упражнения, не требующие духовной подготовки. При стретчинге не нужно впадать в медитативное состояние, все внимание концентрируется на теле. Растяжка необходима для качественного кровообращения, продления молодости, профилактики травм. Растяжка помогает справиться со стрессом, потому что волнение и тревожность сокращают и напрягают мышцы, а растяжка расслабляет. Психологи говорят о том, что работать со стрессом можно с двух сторон — с помощью психоэмоциональных упражнений и с помощью физических, так как изменения в теле приводят к изменениям в мыслях и эмоциях.

Какой бы вид упражнений вы ни выбрали, польза будет несомненно! Многие эксперты рекомендуют сочетать разные виды тренировок, чтобы получить максимальный результат. Главное — чтобы выбор и подход к занятиям был осознанным, а не продиктованным модой, СМИ или друзьями. Кроме того, важно найти тренера, который будет вас вдохновлять. Любые тренировки можно провести с душой и глубоким пониманием или поверхностно и отстраненно. Поэтому, если вы всерьез решили заняться своим телом, ходите на разные занятия, к разным тренерам, пока не найдете то, что отзовется в вас.