Британский хирург измерил красоту Меган Маркл в процентах

Любопытно, что этот же эксперт дал Кейт Миддлтон более низкую оценку.

Как бы вы отреагировали, если мужчина счел Вас красивой на 80%? Или оценил, скажем, на 93%?Хорошо это или плохо? Да, и можно ли измерить красоту в процентах?

Оказалось, что так! По крайней мере, именно это и сделал британский пластический хирург Джулиан Де Сильва, дав оценку женщинам королевской семьи.

И, вуаля! Больше всего, по мнению мистера Джулиан Де Сильва, повезло принцу Гарри . Ведь он вот-вот женится на женщине, красивой на… 87,4%! Лицо Меган врачу показалось почти что идеальным с точки зрения древнегреческих стандартов красоты.

На втором почетном месте — герцогиня Кембриджская. Ее лицо хирург назвал пропорциональным на 86,8%.

За ней идут внучка Елизаветы II Зара Тиндолл. Ей медик присудил аж 81,6%! А вот принцессе Беатрис досталась лишь оценка в 80,7%!

«У Меган Маркл красивая симметрия лица: она ближе всех к идеалу красоты, принятому в Древней Греции, — комментирует Де Сильва. — Они с Кейт сильно выделяются на фоне других женщин королевской семьи».

По словам Джулиана, у Меган практически идеально сформирован нос: с этим наверняка согласны клиентки пластических хирургов, которые в последнее время все чаще просят сделать им нос, как у невесты принца Гарри.

«Еще мне нравится классический V-образный подбородок Меган — он намного красивее подбородка Кейт, — добавляет Де Сильва. — Впрочем, у Кейт тоже есть свои достоинства: у нее идеальное расстояние между носом и губами».

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