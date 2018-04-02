Британский хирург измерил красоту Меган Маркл в процентах 

Любопытно, что этот же эксперт дал Кейт Миддлтон более низкую оценку.
Как бы вы отреагировали, если мужчина счел Вас красивой на 80%? Или оценил, скажем, на 93%?Хорошо это или плохо? Да, и можно ли измерить красоту в процентах?
Оказалось, что так! По крайней мере, именно это и сделал британский пластический хирург Джулиан Де Сильва, дав оценку женщинам королевской семьи.
И, вуаля! Больше всего, по мнению мистера Джулиан Де Сильва, повезло принцу Гарри. Ведь он вот-вот женится на женщине, красивой на… 87,4%! Лицо Меган врачу показалось почти что идеальным с точки зрения древнегреческих стандартов красоты.
На втором почетном месте — герцогиня Кембриджская. Ее лицо хирург назвал пропорциональным на 86,8%.
За ней идут внучка Елизаветы II Зара Тиндолл. Ей медик присудил аж 81,6%! А вот принцессе Беатрис досталась лишь оценка в 80,7%!
«У Меган Маркл красивая симметрия лица: она ближе всех к идеалу красоты, принятому в Древней Греции, — комментирует Де Сильва. — Они с Кейт сильно выделяются на фоне других женщин королевской семьи».
По словам Джулиана, у Меган практически идеально сформирован нос: с этим наверняка согласны клиентки пластических хирургов, которые в последнее время все чаще просят сделать им нос, как у невесты принца Гарри.
«Еще мне нравится классический V-образный подбородок Меган — он намного красивее подбородка Кейт, — добавляет Де Сильва. — Впрочем, у Кейт тоже есть свои достоинства: у нее идеальное расстояние между носом и губами».
Что же до мужчин… То хирург не стал зацикливаться лишь на членах королевской семьи, а взял шире! Что ж, из голливудских актеров самым симпатичным медику показался Джордж Клуни. Чуть меньшую, но все же высокую оценку получили Брэдли Купер, Брэд Питт, Дэвид Бекхэм, Уилл Смитт. Ну и конечно же не обошлось без красавца Райана Гослинга.
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