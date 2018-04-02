Для безопасности одиноких японок создан имитатор спортивного мужчины

Японская жилищная компания создала для одиноких девушек программу «Мужчина за занавеской»: она позволяет отбросить на окно тень в виде движущегося мужского силуэта, что должно ввести в заблуждение гипотетических преступников. Воображаемые сожители умеют заниматься боксом и карате, играть на гитаре, убираться и тягать гантели.

Источник: Sora News 24 Покидая родительский дом, многие японцы отправляются учиться или работать в Токио. Большинство из них предпочитают не селиться с соседями и снимать жилье в одиночку. Хотя Токио сравнительно безопасен для крупного города, преступления здесь все равно бывают, и особенно легкой мишенью для злоумышленников становятся одинокие девушки.

Чтобы женщинам, арендующим квартиры без соседей, было спокойнее, компания Leo Palace 21 разработала систему «Мужчина за занавеской». Ее действие можно наблюдать на видео с момента 1:15 — программа отбрасывает на шторы силуэт движущегося мужчины, чтобы он был виден с улицы. Проектор управляется со смартфона.

Почему нельзя просто поставить перед окном картонную фигуру? Создатели программы считают, что силуэты движущихся актеров выглядят максимально реалистично. Сейчас в программе 12 опций — среди них боксер, каратист, бодибилдер с гантелями, мужчина с бейсбольной битой и почему-то гитарист.

Бокс.

Тренировка с гантелями.

Уборка.

Уборка белья.

Йога.

Чтобы наблюдателям было сложнее понять, что человек за окном ненастоящий, каждое видео длится 30 минут. Система позволяет запрограммировать цикл из нескольких занятий подряд, которые продлятся шесть часов без повторения кадров. Правда, в случае с видео, на которых «мужчина» пылесосит или играет на гитаре, понадобится еще и звук, а программа его не предоставляет. К тому же преступники тоже читают новости и способны изучить новую функцию, призванную их обмануть.

Система «Мужчина за занавеской» еще не поступила в продажу, но Leo Palace 21 уже предлагает пять прототипов — для получения нужно оставить заявку.