Ещё
Для безопасности одиноких японок создан имитатор спортивного мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для безопасности одиноких японок создан имитатор спортивного мужчины 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Японская жилищная компания создала для одиноких девушек программу «Мужчина за занавеской»: она позволяет отбросить на окно тень в виде движущегося мужского силуэта, что должно ввести в заблуждение гипотетических преступников. Воображаемые сожители умеют заниматься боксом и карате, играть на гитаре, убираться и тягать гантели.
Источник: Sora News 24  Покидая родительский дом, многие японцы отправляются учиться или работать в Токио. Большинство из них предпочитают не селиться с соседями и снимать жилье в одиночку. Хотя Токио сравнительно безопасен для крупного города, преступления здесь все равно бывают, и особенно легкой мишенью для злоумышленников становятся одинокие девушки.
Чтобы женщинам, арендующим квартиры без соседей, было спокойнее, компания Leo Palace 21 разработала систему «Мужчина за занавеской». Ее действие можно наблюдать на видео с момента 1:15 — программа отбрасывает на шторы силуэт движущегося мужчины, чтобы он был виден с улицы. Проектор управляется со смартфона.
Почему нельзя просто поставить перед окном картонную фигуру? Создатели программы считают, что силуэты движущихся актеров выглядят максимально реалистично. Сейчас в программе 12 опций — среди них боксер, каратист, бодибилдер с гантелями, мужчина с бейсбольной битой и почему-то гитарист.
Бокс.
Тренировка с гантелями.
Уборка.
Уборка белья.
Йога.
Чтобы наблюдателям было сложнее понять, что человек за окном ненастоящий, каждое видео длится 30 минут. Система позволяет запрограммировать цикл из нескольких занятий подряд, которые продлятся шесть часов без повторения кадров. Правда, в случае с видео, на которых «мужчина» пылесосит или играет на гитаре, понадобится еще и звук, а программа его не предоставляет. К тому же преступники тоже читают новости и способны изучить новую функцию, призванную их обмануть.
Система «Мужчина за занавеской» еще не поступила в продажу, но Leo Palace 21 уже предлагает пять прототипов — для получения нужно оставить заявку.
Bigpicture.ru: последние новости
Полируй меня полностью: японцы превращают шары из алюминиевой фольги в блестящее совершенство Они все понимают: женщина сняла душераздирающую сцену, как упирающихся собак тащили на усыпление Все эмоции на морде: проект про собак, единственных и неповторимых
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела150
Квитко показала странные пятна на огромной груди38
Что нельзя позволять мужчине в постели60
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Певцов и Дроздова показали приемную дочь27
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение